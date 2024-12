Von der Leyenová: Dohoda s Mercosurom neohrozí európske firmy

Brusel 6. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a jej kolegovia zo štyroch krajín združenia Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) v piatok ukončili rokovania o prelomovej dohode o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.



Von der Leyenová po ukončení rokovaní vyhlásila, že ide o obojstranne výhodnú dohodu, ktorá prinesie zmysluplné výhody spotrebiteľom a podnikom na oboch stranách.



"Zameriavame sa na spravodlivosť a vzájomný prospech. Vypočuli sme si obavy našich poľnohospodárov a konali sme podľa nich. Táto dohoda obsahuje spoľahlivé záruky na ochranu ich živobytia," spresnila šéfka eurokomisie.



Zdôraznila, že dohoda medzi EÚ a Mercosurom je najväčšia dohoda vôbec, pokiaľ ide o ochranu potravín a nápojov. Pripomenula, že vyše 350 produktov EÚ je v súčasnosti chránených zemepisným označením a dodala, že dohoda s juhoamerickými krajinami sa nedotkne európskych zdravotných a potravinových noriem.



"Vývozcovia zo združenia Mercosur budú musieť prísne dodržiavať tieto normy, aby vstúpili na trh EÚ. Toto je realita dohody, ktorá spoločnostiam EÚ ušetrí vývozné clá v hodnote štyroch miliárd eur ročne," opísala situáciu.



Dohoda podľa nej predstavuje príležitosti na veľké vzájomné zisky prostredníctvom posilnenej geopolitickej, hospodárskej, udržateľnej a bezpečnostnej spolupráce. Posilní strategické obchodné a politické väzby medzi rovnako zmýšľajúcimi a spoľahlivými partnermi, podporí hospodársky rast, posilní konkurencieschopnosť a odolnosť na oboch stranách otvorením nových obchodných a investičných príležitostí a tiež zabezpečí trvalo udržateľný prístup k surovinám a ich spracovaniu.



Dohoda predstavuje aj významný míľnik v boji proti zmene klímy so silnými záväzkami zastaviť odlesňovanie a zohľadňuje záujmy všetkých Európanov vrátane poľnohospodárskeho sektora. Dodržiava normy EÚ týkajúce sa zdravia zvierat a bezpečnosti potravín, čím zabraňuje vstupu nebezpečných výrobkov na jednotný trh.



Komisia zosumarizovala, že dohoda s Mercosurom zabezpečí a diverzifikuje dodávateľské reťazce, vytvorí nové príležitosti pre podnikanie odstránením ciel na vývoz z EÚ do Mercosuru, ušetrí podnikom poplatky za clá v hodnote štyroch miliárd eur ročne, zabezpečí obchodné preferencie v strategických priemyselných bezemisných odvetviach, ako sú technológie obnoviteľnej energie a nízkouhlíkové palivá.



Dohoda je ústretová aj voči malým a stredným podnikom, ktorým umožní viac exportovať a zníži byrokraciu.



Komisia ocenila, že dohoda predstavuje konkrétne záväzky na zastavenie odlesňovania. Dohodnutá podpora zo strany EÚ vo výške 1,8 miliardy eur uľahčí spravodlivý zelený a digitálny prechod v krajinách Mercosuru.



Dohoda medzi EÚ a Mercosurom pozostáva z politického piliera a piliera spolupráce a obchodného piliera. Oficiálne dokumenty budú zverejnené online v priebehu nasledujúcich dní. Po záverečnej právnej úprave oboma stranami bude text preložený do všetkých úradných jazykov EÚ a následne predložený na schválenie členským štátom (Rada EÚ) a Európskemu parlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)