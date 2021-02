Von der Leyenová: EÚ čelí rastúcemu počtu podvodov s vakcínami

Brusel 17. februára(TASR) - Európska komisia (EK) zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti rastúcemu počtu podvodov s vakcínami proti COVID-19. Uviedla to v stredu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, ktorá zároveň kritizovala aj Rusko a jeho ochotu ponúkať svetu svoju vakcínu Sputnik V aj napriek tomu, že nedostatok týchto vakcín pociťujú samotní Rusi.



Šéfka eurokomisie, ktorá predstavila akčný plán boja proti infekčnejším variantom koronavírusu nazvaný "HERA incubator", počas videobrífingu s novinármi upozornila tiež na skutočnosť, že pandémiu koronavírusu zneužívajú podvodníci na svoje obohatenie sa. Vyzvala súčasne na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa takýchto činov dopúšťajú.



"Počas krízy, ako je táto, sa vždy nájdu ľudia, ktorí sa budú snažiť využiť problémy druhých. Zaznamenávame čoraz väčší počet podvodov a pokusov o podvod týkajúcich sa vakcín proti COVID-19," upozornila von der Leyenová počas komunikácie s novinármi. Dodala zároveň, že EÚ bojuje proti tomuto trendu, pričom Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) radí členským štátom Únie, ako identifikovať podvody tohto druhu.



Šéfka eurokomisie v tejto súvislosti pripomenula, že nákup vakcín ponúkaných obchodníkmi na čiernom trhu môže byť mimoriadne riskantný, pretože neexistujú žiadne záruky, že boli dodržané nevyhnutné chladiace podmienky počas prepravy vakcín z továrne až do momentu ich predaja a aplikácie.



Von der Leyenová využila túto príležitosť a opýtala sa, prečo Rusko ponúka svoju vakcínu Sputnik V krajinám po celom svete, vrátane členských krajín EÚ, keď populácia Ruska nie je ani zďaleka zaočkovaná v dostatočnom množstve.



"Stále sa pýtame, prečo Rusko ponúka milióny a milióny dávok vakcín, hoci nedosiahlo dostatočný pokrok v očkovaní vlastných občanov. To je otázka, na ktorú by bolo treba zodpovedať," uviedla von der Leyenová.







Spravodajca TASR Jaromír Novak