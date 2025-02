Von der Leyenová: EÚ na americké clá zareaguje tvrdo a primerane

Štrasburg 11. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) ľutuje rozhodnutie administratívy USA zaviesť clá na vývoz ocele a hliníka z Európy a bude reagovať prísnymi protiopatreniami. Vyhlásila to v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na najnovšie kroky prezidenta USA Donalda Trumpa, informuje spravodajca TASR.



Šéfka exekutívy EÚ vo vyhlásení pre médiá zdôraznila, že "hlboko ľutuje rozhodnutie USA uvaliť clá na európsky vývoz ocele a hliníka".



"Neodôvodnené clá na tovary z EÚ nezostanú bez odozvy. Vyvolajú tvrdé a primerané protiopatrenia," odkázala Leyenová. Spresnila zároveň, že EÚ bude konať tak, aby ochránila svoje hospodárske záujmy a tiež aby ochránila svojich zamestnancov, podniky a spotrebiteľov. Podľa jej slov clá sú v podstate dane a tie sú zlé pre podnikanie a ešte horšie pre spotrebiteľov.



Šéfka eurokomisie by sa mala v utorok v Paríži stretnúť s americkým viceprezidentom Jamesom Davidom Vanceom, pričom by spolu mali prebrať aj tému obojstranných obchodných vzťahov.



Podobnými slovami o zavedení protiopatrení a ochrane záujmov Európanov v utorok počas debaty s poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu zareagoval aj komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý upozornil, že "v stávke je veľa pre obe strany".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)