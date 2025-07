Von der Leyenová: EÚ odkladá odvetné opatrenia na americké tovary

Brusel 13. júla (TASR) - Európska únia predĺži lehotu, v rámci ktorej neuplatňuje odvetné clá voči USA, do augusta. Oznámila to v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. EÚ tak reaguje na najnovšie rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa posunúť platnosť amerických ciel až na 1. augusta, zároveň však potrebuje posledné týždne na vyriešenie sporu, keďže Trump oznámil, že od augusta zavedie na produkty z EÚ 30-percentné dovozné clá. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



„Spojené štáty nám poslali list o opatreniach, ktoré začnú platiť potom, ak sa do stanoveného termínu (1. augusta) nedosiahne riešenie,“ povedala šéfka Európskej komisie novinárom s tým, že Brusel preto tiež predlžuje lehotu, počas ktorej neuplatňuje svoje odvetné clá, do začiatku augusta. Zároveň však bude pokračovať v príprave protiopatrení.



Podľa Von der Leyenovej Európska únia „vždy dávala jasne najavo, že uprednostňuje riešenia získané rokovaniami. To platí aj naďalej, takže chceme využiť zvyšný čas, ktorý nám do 1. augusta zostáva,“ dodala.



Najnovšie predĺženie lehoty sa týka odvetných opatrení na americké produkty, ktoré EÚ zaviedla v apríli po oznámení Trumpa z marca uvaliť clá na európsku oceľ a hliník. Trump potom začiatkom apríla oznámil recipročné clá, ktorých platnosť však následne odložil do 9. júla, na čo EÚ reagovala rovnako odkladom protiopatrení, a to do 14. júla.



Začiatkom tohto týždňa však Trump začal rozposielať listy o plánovanom zvýšení ciel, pričom Washington rozhodol, že lehotu na uvedenie ciel do platnosti posunie z 9. júla na 1. augusta. To sa týka aj Európskej únie, keďže v sobotu (12. 7.) Trump oznámil, že poslal šéfke EK list, v ktorom EÚ upozorňuje na plánované zavedenie 30-percentných ciel od 1. augusta. Ako dôvod uviedol vysoký obchodný deficit, čo podľa neho predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti.