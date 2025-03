Von der Leyenová: EÚ zareaguje na americké dovozné clá na autá

Brusel 26. marca (TASR) - Európska únia zareaguje na zavedenie amerických dovozných ciel na autá. V stredu večer to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v reakcii na oznam prezidenta USA Donalda Trumpa o zavedení 25-percentných ciel na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené na území Spojených štátov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka exekutívy EÚ v oficiálnom vyhlásení uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zaviesť clá na vývoz automobilov z Európy.



„Automobilový priemysel je hnacou silou inovácií, konkurencieschopnosti a vysokokvalitných pracovných miest prostredníctvom hlboko integrovaných dodávateľských reťazcov na oboch stranách Atlantiku,“ vysvetlila von der Leyenová.



Zopakovala, že clá sú vlastne dane a tie sú zlé pre podniky a ešte horšie pre spotrebiteľov, tak v Spojených štátoch, ako aj v Európskej únii.



„Posúdime teraz toto oznámenie, spolu s ďalšími opatreniami, ktoré Spojené štáty plánujú prijať v najbližších dňoch. EÚ bude aj naďalej hľadať riešenia na základe rokovaní a zároveň bude chrániť svoje hospodárske záujmy,“ odkázala šéfka eurokomisie.



V závere svojho vyhlásenia spresnila, že EÚ ako významná obchodná veľmoc a silné spoločenstvo 27 členských štátov bude spoločne chrániť svojich pracovníkov, podniky a spotrebiteľov, a to v celej Európskej únii.



Nové americké clá by sa mali vzťahovať na hotové automobily, ale nie na automobilové súčiastky, uviedol americký denník The Washington Post. Ďalšie clá majú byť oznámené budúci týždeň. Biely dom tvrdí, že tento krok podporí domácu výrobu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)