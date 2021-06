Von der Leyenová navštívi päť krajín, ktorým schválili plány obnovy

Brusel 16. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu potvrdila, že jej pobyt v Portugalsku a Španielsku, a potom v Grécku, Dánsku a Luxembursku priamo súvisí s prvými odobreniami národných plánov obnovy a odolnosti exekutívou EÚ.



Eurokomisia zároveň potvrdila, že odobrila prvé plány obnovy cez multimiliardový ozdravný pán EÚ budúcej generácie (NGEU) pre Portugalsko a Španielsko. Medzi prvými krajinami s pozitívnym hodnotením zo strany EK sú aj Grécko a Dánsko. Exekutíva EÚ by do budúcotýždňového summitu (25. - 26. 6.) mala potvrdiť najmenej 12 národných stratégií na oživenie po koronakríze a modernizáciu ekonomík v súlade s prechodom na klimaticky neutrálnu a digitálnu spoločnosť.



Komisia spresnila, že po stredajších návštevách Portugalska a Španielska bude Von der Leyenová pokračovať vo svojom "turné" aj v ďalších krajinách - vo štvrtok je očakávaná v Grécku a Dánsku a v piatok v Luxembursku.



Podľa tlačovej správy šéfka exekutívy EÚ osobne odovzdá výsledok hodnotenia eurokomisie a odporúčania pre Radu EÚ o schválení národných plánov obnovy a odolnosti najvyšším predstaviteľom navštívených krajín.



V Aténach sa stretne s predsedom vlády Kyriakosom Mitsotakisom, v Kodani ju prijme premiérka Mette Frederiksenová a v piatok sa stretne s luxemburským veľkovojvodom Henrym, a tiež s predsedom vlády Xavierom Bettelom. V každej z navštívených krajín jej budú predstavené projekty zamerané hlavne na výskum a zelenú a digitálnu transformáciu, ktoré budú financované cez nástroj na obnovu a odolnosť.



Národné plány predložené vládami členských krajín musia zohľadňovať požiadavky EK na investície do ekologických či digitálnych priorít. Portugalsko, Španielsko, Grécko a Dánsko odovzdali svoje národné plány medzi prvými, už na prelome apríla a mája.











