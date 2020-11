Von der Leyenová: Štáty EÚ by nemali unáhlene mierniť opatrenia

Brusel 25. novembra (TASR) - Európske krajiny by nemali príliš rýchlo zmierniť svoje obmedzujúce opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Uviedla v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v rámci svojho prejavu, v ktorom načrtla témy decembrového summitu EÚ (10.-11.12.). Taktiež informovala, že výsledok rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom je stále neistý.



Šéfka exekutívy EÚ europoslancov upozornila, že príliš rýchle uvoľnenie obmedzujúcich opatrení, by v období po vianočných sviatkoch mohlo viesť k tretej vlne pandémie. "Musíme sa poučiť z leta a neopakovať rovnaké chyby, a neuvoľňovať príliš rýchlo opatrenia," uviedla počas svojho príhovoru.



Jej slová sú podľa tlačovej agentúry AFP možnou reakciou na plán francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v utorok oznámil, že od 15. decembra výrazne zmierni protipandemické opatrenia.



Von der Leyenová v tejto súvislosti pripomenula, že EK už podpísala dohodu o dodávkach vakcín proti ochoreniu Covid-19 so šiestimi farmaceutickými firmami, pričom prví Európania sa k vakcíne dostanú zrejme ešte do konca tohto roka.



"Konečne vidieť svetlo na konci tunela. Vakcíny sú dôležité, ale to, čo sa počíta, je očkovanie. Členské štáty sa musia pripraviť už teraz. Pretože toto je náš lístok ako sa dostať z tejto pandémie," upozornila európskych zákonodarcov.



Šéfka EK informovala europoslancov aj o brexitových rokovaniach s Londýnom a o situácii týkajúcej sa viacročného finančného rámca a plánu obnovy po koronakríze.



"Toto sú rozhodujúce dni pre naše rokovania so Spojeným kráľovstvom. Avšak dnes vám nemôžem povedať, či nakoniec dôjde k dohode. EÚ je dobre pripravená na scenár bez dohody, samozrejme by sme však radšej túto dohodu mali uzavrieť," uviedla Von der Leyenová a vyjadrila dôveru v schopnosti hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.



Šéfka eurokomisie pripomenula tiež, že Únia ešte stále čaká na schválenie budúceho sedemročného rozpočtu a plánu obnovy pod názvom EÚ budúcej generácie. Schválenie rozpočtu blokujú Maďarsko a Poľsko s podporou Slovinska kvôli mechanizmu prepájajúceho zásady právneho štátu s čerpaním eurofondov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak