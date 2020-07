Von der Leyenová pripustila, že škrty v rozpočte sú ťažko stráviteľné

Brusel 23. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok pripustila, že návrh rozpočtu, na ktorom sa začiatkom týždňa dohodli lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) po zdĺhavých rokovaniach, zahŕňa aj "ťažko stráviteľné" škrty.



"Áno, podarilo sa nám vyhnúť sa ďalším škrtom, ktoré chceli niektoré členské štáty, ale aj tento návrh bude ťažké prehltnúť. A viem, že parlament to cíti rovnako," povedala v Európskom parlamente (EP) v súvislosti s návrhom viacročného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027.



Tento návrh vo výške 1,1 bilióna eur totiž zahŕňa aj škrty na výskum, študentský výmenný program Erasmus a tiež zníženie finančných prostriedkov pre takzvané klimatické fondy.



Podľa pravidiel EÚ musí návrh rozpočtu aj masívny balík stimulov pre ekonomiky bloku schváliť EP. Jeho predseda David Sassoli v stredu (22. 7.) naznačil, že sa mu zníženie financií na vedu a výskum nepáči a dodal, že EP mechanicky neschváli všetko, čo mu predložia.



Von der Leyenová ale upozornila poslancov, že by mali pri posudzovaní rozpočtu vziať do úvahy aj výpadok príspevku od Británie po brexite vo výške približne 70 miliárd eur.



"Dobrou správou je, že sa nám podarilo zaplátať takmer celú dieru (v rozpočte). To znamená, že každá krajina musí zaplatiť viac," povedala.



Očakáva sa, že Európsky parlament bude o rozpočte hlasovať do konca roka. Nie je však jasné, ako sa bude hlasovať o fonde obnovy, ktorý je úzko spojený s rozpočtom EÚ.



Aj predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok vystúpil v EP a vyzval poslancov, aby schválil rozsiahly balík stimulov na oživenie ekonomík, ktorí lídri schválili tiež v pondelok (20. 7.) po "tvrdom boji". Pripomenul, že fond obnovy vo výške 750 miliárd eur, pokiaľ ide o veľkosť a ambície, nemá konkurenciu vo svete.



Ak sa k tomu priráta aj dlhodobý rozpočet, celkový objem financií na zvráteniu masívnej recesie v Európe dosiahne 1,8 bilióna eur, vyhlásil.



"Tento okamih má podľa môjho presvedčenia zásadný význam v európskych dejinách. Konali sme rýchlo a s naliehavosťou," povedal Michel v EP. "Táto reakcia je masívna v porovnaní s veľkosťou hospodárstva. Reakcia Európy je väčšia ako reakcia Spojených štátov alebo Číny," skonštatoval.



"Debata, ktorú práve otvárame, je naozaj o význame a smere, ktorý by sme chceli dať tomuto európskemu projektu v nadchádzajúcich rokoch," povedal Michel. "Efektívne sme obnovili naše sľuby o európskom manželstve počas 30 rokov, potvrdili sme európsku jednotu," dodal.