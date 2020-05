Von der Leyenová vyzvala EP, aby podporil plán oživenia Európy

Brusel 13. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu poobede v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli predstavila štruktúru a hlavné črty ambiciózneho plánu na ekonomickú obnovu Európy, ktorá je nevyhnutná po ekonomickej stagnácii zapríčinenej pandémiou nového koronavírusu.



Von der Leyenová na úvod plenárnej rozpravy pripomenula, že v posledných pár týždňoch často hovorila o tom, čo musí EÚ urobiť a dodala, že europoslancom prišla povedať, ako to treba urobiť.



Upozornila, že Únia už aj v minulosti zažila hospodárske spomalenie, nikdy však nedošlo k hospodárskemu útlmu ako v posledných troch mesiacoch. "Naše ekonomiky boli pozastavené, dodávateľské reťazce boli narušené a dopyt klesol. Pravda je, že sa k bežnému podnikaniu nevrátime veľmi rýchlo," opísala situáciu.



Podľa jej slov sa ekonomiky a spoločnosti členských krajín budú otvárať pomaly, opatrne a postupne a podniky a spoločnosti za podmienok daných koronakrízou musia prehodnocovať organizáciu svojich pracovísk a spôsobu práce.



"Zotavíme sa, ale bude to trvať dlho," skonštatovala šéfka EK.



Zdôraznila, že zhubný vírus je v každom členskom štáte rovnaký, avšak odlišná je schopnosť krajín reagovať a absorbovať šok spôsobený krízou. Spresnila, že napríklad krajiny a regióny s ekonomikami postavenými na službách, ako je cestovný ruch alebo kultúra, trpeli počas tejto krízy oveľa viac ako krajiny s inou štruktúrou ekonomiky.



Dodala, že hoci EK poskytla plnú flexibilitu v oblasti pravidiel pre čerpanie fondov EÚ a štátnej pomoci, každý členský štát má inú "fiškálnu klímu" a použitie štátnej pomoci je preto veľmi odlišné.



"To, čo teraz začíname vnímať, sú nerovnaké podmienky na našom jednotnom trhu. Preto pri našej reakcii musíme podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú, musíme sa usilovať o investície a reformu. A musíme posilniť naše ekonomiky zameraním sa na naše spoločné priority, ako je Európska ekologická dohoda, digitalizácia a odolnosť," vysvetlila von der Leyenová pred europoslancami.



Dodala, že aj Európsky parlament musí zohrať svoju úlohu v rámci procesu oživenia Európy zameranom na európske priority. "Parlament musí zabezpečiť demokratickú zodpovednosť. Musí sa vyjadriť k celému balíku hospodárskej obnovy, rovnako aj ako k rozpočtu EÚ," upozornila.



Europoslanci sa k plánu eurokomisie na ekonomickú obnovu Európy vyjadria vo štvrtok v samostatnom uznesení.