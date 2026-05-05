Von der Leyenová vyzvala Washington, aby dodržiaval colnú dohodu
Autor TASR
Jerevan 5. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok vyzvala Washington, aby dodržal svoje záväzky vyplývajúce z minuloročnej obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ), po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zvýšením ciel na automobily v dôsledku údajných porušení zo strany európskeho spoločenstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Na strane EÚ sme teraz v záverečnej fáze implementácie zostávajúcich colných záväzkov,“ uviedla von der Leyenová. „Zároveň majú USA záväzok, napríklad v prípadoch, kde stále chýba zosúladenie s dohodnutým (colným) stropom,“ dodala počas návštevy v Jerevane.
Trump v piatok (1. 5.) oznámil, že má v úmysle zvýšiť clá na osobné a nákladné automobily dovážané z EÚ na 25 %, pričom argumentoval, že Únia nedodržiava obchodnú dohodu, ktorá predpokladá, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových komponentov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %. Trump svoje tvrdenia nešpecifikoval. EÚ obvinenie odmietla a pohrozila USA odvetnými opatreniami, ak zavedú zvýšené clá. „Sme pripravení na každý scenár,“ povedala von der Leyenová.
Odvetné opatrenia by podľa skorších vyjadrení predstaviteľov Komisie mohli zahŕňať mimoriadne clá na dovoz tovaru z USA alebo aj aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku. Nasadenie tohto mechanizmu by napríklad umožnilo vylúčiť americké podniky z verejných zákaziek v EÚ alebo uvaliť dodatočné dane na americké digitálne koncerny, ako Apple, Microsoft, Google a Meta.
