Von der Leyenová vyzýva na viac investícií do obnoviteľných energií

Brusel 22. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v pondelok členské krajiny Európskej únie, aby investovali do obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je zvýšiť nezávislosť EÚ od ruského plynu. Vyzvala aj európske domácnosti, aby elektrické spotrebiče nahradili za účinnejšie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie na svojom účte na Twitteri zdôraznila "investičné príležitosti" do obnoviteľných energií, ktoré sú zahrnuté v pláne známom ako RepowerEU. EK ho predstavila 18. mája s cieľom drasticky znížiť závislosť od dodávok plynu od Ruska. Upozornila aj na spoločné európske pravidlá v oblasti ekologického dizajnu a energetického označovania. Cieľom je nasmerovať spotrebiteľa k efektívnejšiemu využívaniu elektrospotrebičov.



"Obnoviteľná energia nás robí nezávislejšími od ruského plynu. Minulý rok sme do energetického mixu EÚ pridali 34 gigawattov kapacity obnoviteľnej energie, čím sme ušetrili sedem miliárd kubických metrov zemného plynu," zdôraznila šéfka exekutívy EÚ. Takéto množstvo Grécko spotrebovalo v roku 2021.



Podľa Von der Leyenovej sa "úspora energie môže začať doma". V tomto duchu Európanov vyzvala, aby neefektívne elektrospotrebiče vymenili za účinnejšie, čo by Únii ušetrilo 1037 terawatthodín (TWh) ročne. To je viac elektriny, ako Holandsko spotrebuje za rok.



Predsedníčka EK minulý týždeň ocenila, že členské krajiny EÚ ako Španielsko, Slovinsko, Taliansko či Bulharsko zaviedli "inteligentné" opatrenia na obmedzenie spotreby klimatizačných či vykurovacích látok.



Krajiny EÚ sa zaviazali dobrovoľne znížiť spotrebu plynu o 15 percent v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov. Dohodnuté výnimky niektorým členským krajinám umožňujú obmedziť toto zníženie podľa národných špecifík.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)