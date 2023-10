Vondra: Poslanci z envirovýboru dosiahli kompromis o norme Euro 7

Brusel 12. októbra (TASR) - Český poslanec Európskeho parlamentu (EP) Alexandr Vondra, ktorý je parlamentným spravodajcom pre normu Euro 7, po štvrtkovom hlasovaní Výboru EP pre životné prostredie o nových pravidlách na zníženie výfukových a nevýfukových emisií z cestných vozidiel oznámil, že je spokojný s výsledkom hlasovania.



Politická skupina európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v správe pre médiá cituje jeho slová, že poslancom z tohto výboru sa podarilo nájsť rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov automobilov.



"Bolo by kontraproduktívne implementovať environmentálnu politiku, ktorá poškodzuje európsky priemysel a jeho občanov. Náš kompromis slúži záujmom všetkých zúčastnených strán a vyhýba sa extrémnym postojom," opísal situáciu Vondra.



Podľa jeho slov europoslanci uprednostnili stav, ktorý povoľuje zostať v medziach toho, čo je v súčasnosti technologicky uskutočniteľné.



"Nepodľahli sme prehnaným environmentalistickým zbožným želaniam, čo ma veľmi teší. Náš kompromis nevytvorí pre priemysel nemožné výzvy ani nadmerne nezaťaží spotrebiteľov. Autá nesmú zdražovať. Sú a zostanú dôležitým dopravným prostriedkom," odkázal Vondra. Podľa jeho slov zavedenie prísnejších emisných noriem, ako ich napríklad presadzovali politické skupiny socialistov a zelených, by prinútili priemysel investovať obrovské sumy do nových spaľovacích motorov, ktoré budú aj tak postupne vyraďované.



Vondra upozornil, že za súčasnej ekonomickej situácie by bolo "fatálne" ohroziť ešte viac pracovných miest v automobilovom priemysle, ktoré je jedným z kľúčových odvetví Európy.



Cieľom normy Euro 7, ktorá sa prvýkrát vzťahuje na osobné automobily, dodávky a ťažké nákladné vozidlá v jednom právnom akte, je stanoviť primeranejšie pravidlá pre emisie vozidiel a znižovať škodlivé emisie z cestnej dopravy znečisťujúce ovzdušie. Na tento účel sa nové typové schválenie vozidiel a motorov bude vzťahovať aj na komponenty a autonómne technické jednotky, ako je opotrebovanie pneumatík a životnosť batérie. Okrem toho budú po prvý raz zahrnuté emisné ciele pre ľahké a ťažké úžitkové vozidlá.



Po štvrtkovom hlasovaní vo Výbore EP pre životné prostredie, keď kompromis podporilo 52 poslancov, 32 bolo proti a jeden sa zdržal, sa očakáva, že o nariadení Euro 7 budú hlasovať všetci poslanci Európskeho parlamentu na novembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)