Vonovia predáva desaťtisíce bytov, jej peňažné toky klesli

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecký realitný gigant Vonovia vykázal za prvých deväť mesiacov roka pokles peňažných tokov. A oznámil, že jeho plán predať desaťtisíce bytov napreduje. Dlhom zaťažený realitný gigant pracuje na vygenerovaní väčšej hotovosti predajom aktív v reakcii na oslabovanie sektora nehnuteľností v najväčšej európskej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Vonovia, kótovaná na burze DAX, predala nehnuteľnosti v celkovej hodnote približne 357 miliónov eur spoločnosti CBRE Investment Management (CBRE). Niektoré byty sú stále vo výstavbe.



CBRE, realitná spoločnosť so sídlom v USA, získala 1200 bytov v Berlíne za cenu mierne pod účtovnou hodnotou.



Vonovia predala aj mestu Drážďany 1213 bytov za 87,8 milióna eur. Očakáva sa, že do konca roka uzavrie veľkú dohodu o predaji približne 30 % svojho portfólia v severnom Nemecku súkromnej investičnej spoločnosti Apollo za 1 miliardu eur. Väčšina z 31.000 bytov sa nachádza v Kieli, Brémach a Lübecku.



Vonovia tvrdí, že len tento rok vygenerovala celkové príjmy zhruba 3,7 miliardy eur z predaja bytov a menšinových podielov.



Po rokoch expanzie sa chce Vonovia zbaviť približne 66.000 bytov v celkovej hodnote zhruba 13 miliárd eur, aby znížila svoje dlhové zaťaženie.



Vonovia vykázala za deväť mesiacov do konca septembra 2023 pokles peňažných tokov (funds from operations, FFO) na 1,45 miliardy eur z 1,58 miliardy eur v minulom roku.



Vonovia potvrdila svoje prognózy pre FFO za rok 2023 na úrovni 1,75 miliardy až 1,95 miliardy eur.



Vzhľadom na nižšie investície a trhové prostredie najväčšia realitná spoločnosť v Nemecku očakáva, že jej zisk EBITDA bude na dolnom konci pásma 2,6 miliardy až 2,85 miliardy eur. Pre rok 2024 Vonovia očakáva EBITDA na úrovni roku 2023.



Po rozmachu sektora s bývaním v minulom desaťročí nastáva v tejto oblasti v Nemecku prudký obrat, keďže éra lacných peňazí sa skončila. Nemecký realitný sektor prechádza najväčšou krízou za niekoľko desaťročí, ktorú sprevádzajú klesajúce ceny, insolvencie a útlm v stavebníctve.



Výsledky spoločnosti Vonovia znamenajú pre realitný sektor v Nemecku nepriaznivé vyhliadky. Firma je totiž považovaná za barometer vývoja v tomto sektore.