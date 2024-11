VOP: Nie je možnosť brániť sa proti rozhodnutiam lekárov o ukončení PN

Bratislava 27. novembra (TASR) - Systém pri ukončovaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zlyháva, proti rozhodnutiam lekárov sa nie je možné brániť. Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský tak reagoval na podnet Slovenky, ktorá nesúhlasila s predčasným ukončením PN ošetrujúcim lekárom, ktorý mal byť k tomuto kroku donútený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne (SP). V stredu o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



Pri preskúmaní podnetu ombudsman zistil, že problémom je nefunkčný systém kontroly a odvolania sa proti rozhodnutiam lekárov o PN. Posudkoví lekári podľa neho môžu vyjadriť svoj názor na ďalšie trvanie PN, nemôžu však nariadiť lekárovi, aby dočasnú práceneschopnosť ukončil.



"Vo výsledku tak môže ošetrujúci lekár úplne svojvoľne ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne nevypísať osobe dočasnú pracovnú neschopnosť a táto s tým nič nemôže spraviť. V prípade, ak lekár svojvoľne bude predlžovať dočasnú pracovnú neschopnosť, tak existujú určité nástroje obrany najmä pre Sociálnu poisťovňu, ktorá v dôsledku toho neúčelne vynakladá finančné prostriedky z fondu nemocenského poistenia," uviedol Dobrovodský.



Doplnil, že ľudia nemajú žiadnu možnosť sa proti takémuto rozhodnutiu brániť, ak so záverom lekára nesúhlasia. Tiež môžu podľa neho nadobudnúť pocit, že sú neoprávnene poslaní späť do práce. Ombudsman zhodnotil, že v tomto prípade pochybil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sa týmto podnetom nezaoberal, hoci je to jeho agenda.



Dobrovodský odporučil rezortu zdravotníctva, aby zvážil zavedenie mechanizmu na preskúmanie rozhodnutí o dočasnej pracovnej neschopnosti. Rovnako by mali byť podľa neho občania informovaní o ich právach a možnostiach, ako sa brániť v prípade neoprávneného ukončenia PN. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v tejto oblasti verejnému ochrancovi práv prisľúbil zmenu v legislatíve.