VOP Nováky spustila novú plniacu linku na muníciu, je jedinou v SR

Nováky 23. augusta (TASR) - Muničná spoločnosť VOP Nováky spustila plniacu linku na veľkokalibrovú muníciu. Automatizovaná linka je jedinou svojho druhu na Slovensku a v širšom regióne, firma do nej investovala viac ako desať miliónov eur.



Nová linka bude v prvej fáze slúžiť na výrobu 122 mm a 120 mm munície pre tanky a mínomety. "Plniaca linka je v tejto modifikácii jedinečná, keďže je automatizovaná. Spôsob plnenia je zabezpečovaný celým systémom, softvérom a hardvérom. Linka vie spracovať výbušniny ako tritol a tritol hexogén," povedala v piatok na tlačovej konferencii v Novákoch riaditeľka VOP Nováky Zuzana Helbichová.







Linka je ročne schopná na konkrétnom type munície spracovať viac ako 100.000 kusov, pri iných typoch je to čím menší kaliber, tým vyššia kapacita. "Jedna strela pri tomto type je naplnená za 1,5 minúty," doplnila.



Zariadenie vyrobil slovenský výrobca, spoločnosť Konštrukta -Industry, s ktorou novácka firma spolupracovala od roku 2022. "Vývoj, návrh a produkt ako taký je ich, my sme do toho vstupovali z hľadiska našich potrieb, kapacity, bezpečnosti, osadenia, všetkých požiadaviek smerom k stavebným úpravám. Priestor je nový, stavebne sme ho upravovali minulý rok. Potom bolo samotné osadenie linky," ozrejmila Helbichová.



Celkové náklady na investíciu, ktoré zahŕňali samotné zariadenie, jeho osadenie a stavebné úpravy, predstavovali podľa nej viac ako desať miliónov eur.



Minister obrany a podpredseda vlády SR Robert Kaliňák (Smer-SD) vyzdvihol, že spoločnosť je slovenský výrobca, zostala v regióne a investuje v regióne. "Ale zároveň si vybral technológiu, ktorá je opäť slovenská. A slovenská technológia je veľmi špecifická a nerodí sa ľahko," podotkol Kaliňák. Štát sa podľa neho bude zaujímať o tento produktový rad v súvislosti s mínometom od spoločnosti ZTS - Špeciál.



Podpredseda vlády SR pripomenul, že vláda chce podporovať slovenský obranný priemysel. "Záväzok z programového vyhlásenia vlády nie je len heslom, ale ide o skutočne udržateľnú výrobu a je extrémny záujem o kvalitu, ktorú Slovenská republika poskytuje. Záujem je široký, či stredná Ázia, Ďaleký východ alebo mnohé západné krajiny. Podpora zo strany štátu je kľúčová," vyhlásil Kaliňák.