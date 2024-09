Ombudsman: Obmedzovanie návštev v domovoch dôchodcov je nezákonné

Bratislava 11. septembra (TASR) - Obmedzovanie návštevných hodín v domovoch sociálnych služieb je neprimerané a v rozpore s právami ich klientov. Seniori majú právo na slobodný kontakt so svojimi blízkymi, ktorý prispieva aj ku kvalite ich života. V stredu na to upozornil verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.



"Obmedzenia návštev musia byť opodstatnené a primerané. Ak aj prípadne dochádza k stanoveniu návštevných hodín, nesmie dochádzať k svojvoľnému zasahovaniu do práv prijímateľov sociálnej služby. Domovy sociálnych služieb sú povinné dbať na to, aby ich vnútorné pravidlá zohľadňovali individuálne potreby klientov a rešpektovali ich práva na udržiavanie kontaktu s blízkymi," uviedol Dobrovodský.



Doplnil, že ak je obmedzenie návštev neprimerané, tak môže byť v rozpore zo zákonom o poskytovaní sociálnych služieb. Podľa neho majú klienti v domovoch dôchodcov právo na slobodné určenie harmonogramu dňa aj udržiavanie kontaktu s blízkymi. Jeho rešpektovanie ovplyvňuje aj kvalitu ich života.



Dobrovodský spresnil, že zákon o sociálnych službách nepriznáva riaditeľom domovov dôchodcov obmedzovať kontakt svojich klientov s blízkymi. Úprava návštevných hodín musí byť podľa neho v súlade s individuálnymi potrebami a preferenciami klientov.



Kancelária VOP urobila analýzu domácich poriadkov náhodne vybraných domovov dôchodcov, kde zistila, že mnohé zariadenia umožňujú návštevy bez výrazných alebo takmer žiadnych obmedzení a časť z nich presne stanovuje návštevné hodiny.



"Presne stanovené návštevné hodiny môžu viesť k porušeniu práv ich klientov na slobodný kontakt so svojimi blízkymi a na slobodné určenie harmonogramu dňa. V prípade podozrenia z porušovania zákona pri poskytovaní sociálnych služieb je možné obrátiť sa na inšpekciu v sociálnych veciach, prípadne na samosprávny kraj," povedal Dobrovodský.



Dodal, že v prípade chrípky či inej epidémie môžu zariadenia sociálnych služieb dočasne obmedziť či zakázať návštevy alebo nariadiť izoláciu a karanténu. Aj takéto dočasné obmedzenie návštev však musí podľa neho rešpektovať dôstojnosť klientov v domovoch dôchodcov.