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Dobrovodský riešil prípad zdĺhavého rozhodovania o invalidnom dôchodku
Žiadateľka žijúca v ČR požiadala o invalidný dôchodok v novembri 2023, SP rozhodla až v decembri 2024.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) by mala pri predĺžení lehoty na rozhodnutie jasne odôvodniť, prečo bola vec posúdená ako mimoriadne zložitá. Ide o jedno zo systémových opatrení, ktoré poisťovni navrhol Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský na základe prípadu ženy, ktorá na rozhodnutie o invalidnom dôchodku čakala viac ako rok. Informoval o tom hovorca VOP Branislav Gigac s tým, že SP návrhy prijala.
Žiadateľka žijúca v ČR požiadala o invalidný dôchodok v novembri 2023, SP rozhodla až v decembri 2024. Podľa VOP mala SP postupovať s osobitnou urgenciou, keďže vedela, že žiadosť bola podaná sedem mesiacov pred jej doručením na Slovensko. Zároveň mala vedieť aj o nepriaznivej finančnej situácii ženy, ktorá poisťovňu podľa svojich slov každý mesiac kontaktovala. SP napriek tomu nekonala bezodkladne ani po doručení všetkých podkladov zo zahraničia a na rozhodnutie sa čakalo ďalšie dva mesiace bez vykonávania dokazovania.
„Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné ústavné práva. Ak má orgán verejnej moci k dispozícii všetky podklady na rozhodnutie, je povinný konať bezodkladne, najmä ak ide o osobu v zraniteľnej sociálnej situácii,“ zdôraznil Dobrovodský.
Počas konania SP žene vyplácala preddavok 30 eur mesačne. Ombudsman však upozornil, že preddavková výplata nesmie slúžiť ako dôvod na odklad rozhodnutia či neodôvodnené predlžovanie konania. Žene pre zdĺhavý proces hrozila strata bývania a prišla aj o pracovnú príležitosť.
Keďže SP už vo veci rozhodla, VOP navrhol preventívne opatrenia na zlepšenie praxe. Okrem jasného odôvodnenia a stanovenia presného dátumu predĺženej lehoty navrhol zaznamenávať do spisu aj telefonické kontakty žiadateľov o stave konania.
Koordinácia sociálnych systémov v EÚ podľa VOP nesmie byť na ujmu občanov. SP plánuje tému otvoriť na bilaterálnom rokovaní s Českou správou sociálneho zabezpečenia. Spoločne majú nájsť spôsoby, ako efektívnejšie komunikovať a urýchliť vzájomné postupovanie žiadostí o dôchodok a potrebných podkladov.
Žiadateľka žijúca v ČR požiadala o invalidný dôchodok v novembri 2023, SP rozhodla až v decembri 2024. Podľa VOP mala SP postupovať s osobitnou urgenciou, keďže vedela, že žiadosť bola podaná sedem mesiacov pred jej doručením na Slovensko. Zároveň mala vedieť aj o nepriaznivej finančnej situácii ženy, ktorá poisťovňu podľa svojich slov každý mesiac kontaktovala. SP napriek tomu nekonala bezodkladne ani po doručení všetkých podkladov zo zahraničia a na rozhodnutie sa čakalo ďalšie dva mesiace bez vykonávania dokazovania.
„Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné ústavné práva. Ak má orgán verejnej moci k dispozícii všetky podklady na rozhodnutie, je povinný konať bezodkladne, najmä ak ide o osobu v zraniteľnej sociálnej situácii,“ zdôraznil Dobrovodský.
Počas konania SP žene vyplácala preddavok 30 eur mesačne. Ombudsman však upozornil, že preddavková výplata nesmie slúžiť ako dôvod na odklad rozhodnutia či neodôvodnené predlžovanie konania. Žene pre zdĺhavý proces hrozila strata bývania a prišla aj o pracovnú príležitosť.
Keďže SP už vo veci rozhodla, VOP navrhol preventívne opatrenia na zlepšenie praxe. Okrem jasného odôvodnenia a stanovenia presného dátumu predĺženej lehoty navrhol zaznamenávať do spisu aj telefonické kontakty žiadateľov o stave konania.
Koordinácia sociálnych systémov v EÚ podľa VOP nesmie byť na ujmu občanov. SP plánuje tému otvoriť na bilaterálnom rokovaní s Českou správou sociálneho zabezpečenia. Spoločne majú nájsť spôsoby, ako efektívnejšie komunikovať a urýchliť vzájomné postupovanie žiadostí o dôchodok a potrebných podkladov.