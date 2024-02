Vopálenský: Počet biometánových staníc by sa mohol zvýšiť na vyše 20

Bratislava 10. februára (TASR) - Na Slovensku by v najbližších rokoch mohli transformáciou súčasných bioplyniek pribudnúť viac ako dve desiatky biometánových staníc. Potenciál tohto obnoviteľného plynu je pre výrobcov najmä v jeho zaujímavej cene a potrebe odberateľov zemného plynu zákazníkov dekarbonizovať svoje prevádzky. V podcaste Otvorene o plyne Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to povedal vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP - distribúcia (SPP-D) Jerguš Vopálenský.



"Momentálne máme uzatvorených až päť zmlúv o pripojení s bioplynovými stanicami, ktoré plánujú, respektíve realizujú konverziu na výrobu biometánu," povedal Vopálenský. Záujem o prechod na biometán prejavilo podľa informácií SPP-D osem bioplyniek, ktoré požiadali o príspevok z plánu obnovy, a ďalších osem projektov na úpravu bioplynu na biometán by mali podľa Vopálenského realizovať súkromní, prevažne českí investori bez nároku na dotácie od štátu. Aktuálne na Slovensku funguje jediná biometánová stanica v Jelšave.



Slovensko má podľa odhadov potenciál nahradiť biometánom desať percent spotreby zemného plynu. Priblížiť sa postupne k tejto hranici by mal pomôcť register obnoviteľných plynov, ktorý vlani SPP-D spustila a v súčasnosti v ňom eviduje 12 komerčných účtov výrobcov a obchodníkov s biometánom. Cena biometánu je v súčasnosti okolo 80 - 90 eur za megawatthodinu, čo je síce výrazne viac ako cena zemného plynu, no záujem o certifikáty na biometán podporuje najmä povinnosť odberateľov postupne dekarbonizovať svoju výrobu alebo environmentálne ciele jednotlivých spoločností.



"Momentálne ten najväčší 'driver' sú povinné podiely biozložky v plynných palivách. Pokiaľ dodávateľ palív nesplní tieto podiely, tak platí relatívne vysoké pokuty. Najmä dodávatelia CNG a LNG (stlačeného a skvapalneného zemného plynu) na rozvinutých trhoch, ako napríklad Taliansko, Dánsko, potrebujú deklarovať podiely plynných biopalív," priblížil Vopálenský.



Dopyt po obnoviteľnom plyne podľa neho zaznamenávajú už aj na Slovensku. Biometán reálne využíva spoločnosť SPP CNG, ale veľký záujem eviduje SPP-D aj od prevádzkovateľov systémov centrálneho zásobovania teplom.



Aby sa mohla výroba biometánu zvýšiť, je však potrebné využiť aj potenciál biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. "Myslíme si, že pre samosprávy by to mohla byť dokonca podnikateľská príležitosť, či už samy, alebo v spolupráci so súkromným partnerom, vytvárať biometánové stanice a zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad," upozornil odborník. Nejde podľa neho iba o vytriedený komunálny odpad, ale napríklad aj o kuchynský a reštauračný odpad.