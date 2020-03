Voskár: Potravinársky priemysel by mal byť prioritou novej vlády

Bratislava 6. marca (TASR) - Únia potravinárov Slovenska (ÚPS) od nového vládneho kabinetu očakáva, aby sa starostlivosť o potravinársky priemysel SR dostala medzi jej priority. Uviedol to pre TASR Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) v reakcii na výsledky sobotňajších (29. 2.) parlamentných volieb.



"Doteraz neboli vypracované systémové notifikované schémy štátnej podpory pre spracovateľský priemysel. Hovoríme to z toho dôvodu, že sa zdá, že v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ sa nebudú potravinári môcť uchádzať o projektové podpory. Z tohto dôvodu potrebujeme, aby tá podpora tu bola a bola minimálne taká, aby sa dostala na rovnakú úroveň, ako je to v okolitých krajinách, hlavne v krajinách V4," priblížil.



Informoval, že v ČR je ročne pre agropotravinársky sektor vyčlenených zo štátneho rozpočtu z národných zdrojov 157 miliónov eur, ktoré sú prostredníctvom 20 notifikovaných schém smerované na podporu agrosektora, ale aj potravinárskeho sektora.



"Napríklad v mliekarenskom sektore sú v ČR dve notifikované schémy na podporu tzv. školského mlieka a na podporu Q. kvality mlieka, v ktorých sú ročne zdroje vo výške 18 miliónov eur. Keď to porovnám so SR, tak u nás je z národných zdrojov len 1,3 milióna eur v školskom mlieku. Je to obrovský nepomer, a preto sa nám len ťažko konkuruje českým mliekarom," doplnil.



"My teda potrebujeme, aby notifikované schémy na podporu potravinárskeho sektora boli čoskoro pripravené. Nejaký čas bude totiž trvať, aby spomínané schémy pomoci prešli v Bruseli procesom notifikácie," dodal Voskár.