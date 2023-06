Vozidlá na CNG sa využívajú najmä v MHD a na zvoz komunálneho odpadu

Žilina 16. júna (TASR) – Záujem o plynovú mobilitu na Slovensku rastie. Vozidlá na stlačený zemný plyn CNG využívajú samosprávy v mestskej hromadnej doprave a aj firmy, ktoré sa venujú zvozu komunálneho odpadu. Na konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva to v Žiline uviedol konateľ SPP CNG Peter Mozolák.



Doplnil, že záujem o plynovú mobilitu pomohol zvýšiť aj zákon o podpore ekologických vozidiel v doprave. "CNG je v ňom považované za ekologické palivo. Sú stanovené ciele, ktoré musia mestá alebo vyššie územné celky plniť pri obstarávaní vozidiel. Prechod na plynovú mobilitu majú najlacnejší oproti iným alternatívam a môžu získať aj dotácie na nákup vozidiel," podotkol.



Sieť zhruba 25 verejných CNG staníc čerpacích staníc podľa neho pokrýva všetky krajské mestá a najväčšie okresné mestá. "My prevádzkujeme 19 verejných, jednu neverejnú a máme aj dve čerpacie stanice na LNG (kvapalný zemný plyn). Palivo vieme ozeleniť náhradou za biometán, ktorý sa vyrába napríklad z hnojovice alebo z komunálneho odpadu. Primiešaním do štandardného zemného plynu znižujeme plošne emisnú stopu. Pre rok 2023 musíme splniť dvojpercentný cieľ. Čiže, dve percentá z celkového dodaného CNG budú z biometánu," uviedol Mozolák.



Vozidlá na CNG využíva aj žilinská spoločnosť T+T, ktorá sa venuje komunálnemu odpadu. Podľa vedúceho strediska dopravy Ľubora Rovňaníka obsluhuje takmer celý Žilinský kraj, mesto Prievidza, má podiel v Žiari nad Hronom a v Ružomberku. "Máme ekologické vozidlá a snažíme sa aj ekologicky správať k odpadu - triediť, využívať alternatívne zdroje. Ľudia vnímajú pozitívne, že o tom nielen hovoríme, ale naozaj aj ekologickí sme. Vozidlá tvoria výhodu voči konkurencii pri získavaní nových zákaziek a veľkou výhodou je zvýhodnenie pri cestnej dani a registračnej dani," dodal.