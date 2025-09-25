< sekcia Ekonomika
Vozovka diaľnice pri Beluši dostala nový povrch
Diaľničiari vynovili asfalt v oboch jazdných pruhoch na ľavej strane diaľnice, teda v smere do Bratislavy.
Autor TASR
Beluša 25. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu vozovky na diaľnici D1 v úseku Ilava - Beluša. Asfaltový koberec vymenili diaľničiari na približne piatich kilometroch cesty. Motoristi už od štvrtka môžu pri Beluši jazdiť bez výrazných obmedzení, na úseku ešte budú dokončovať vodorovné dopravné značenie. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
Diaľničiari vynovili asfalt v oboch jazdných pruhoch na ľavej strane diaľnice, teda v smere do Bratislavy. „Veľmi sa nám osvedčilo prerušenie prác v čase vyšších dopravných intenzít v smere na západ. Aplikovali sme tento prístup pri všetkých letných opravách a prinieslo to výsledky aj pri Beluši,“ doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
