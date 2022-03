Königová: Vplyv ukrajinskej vojny na banky v EÚ je zvládnuteľný

Frankfurt nad Mohanom 30. marca (TASR) - Vplyv ukrajinskej vojny na banky v Európskej únii (EÚ) je „zvládnuteľný“, ale je potrebné sledovať vplyv komoditných trhov na finančné inštitúcie. Uviedla to v stredu Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board, SRB), orgán bloku pre likvidáciu krachujúcich bánk.



Vojna spôsobila volatilitu na trhoch, ako sú komodity, a brzdí hospodársky rast.



„Sledujeme celý bankový priestor" vyhlásila Elke Königová, predsedníčka SRB, podľa ktorej sa na základe dostupných údajov zdá byť vplyv konfliktu zvládnuteľný. "V súčasnosti nevidím nič, čo by mi momentálne pripadalo veľmi znepokojujúce," poznamenala. Upozornila však, že vplyv komoditných trhov na banky je oblasťou, ktorú treba sledovať.



Königová očakáva, že objem zlyhaných úverov vzrastie v dôsledku spomalenia hospodárstva.



SRB intervenovala v prípade európskych divízii Sberbank, najväčšieho ruského veriteľa, ktorá nezvládla nápor na výbery vklady po ruskej invázii na Ukrajinu.



Druhá ruská banka VTB naďalej pôsobí v Európe, pretože na rozdiel od Sberbank jej vkladatelia, prevažne z Nemecka, nepanikárili.



SRB vyžaduje, aby banky v EÚ vydali špeciálny dlh v stanovenej výške, ktorý je možné odpísať v čase krízy, na doplnenie vyčerpaného kapitálu bez potreby záchrany od daňových poplatníkov.



Neexistujú žiadne obavy, že banky do roku 2023 nedodržia tieto podmienky, uviedli predstavitelia SRB, podľa ktorých však banky musia byť neustále v strehu.



V prípade problémov počas krízy sa z príspevkov bánk vytvára záložný jednotný fond na riešenie krízových situácií, ktorý bude čoskoro zriadený, povedala Königová.