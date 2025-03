Vplyvný člen nemeckej CDU odmieta zmiernenie sankcií voči Rusku

Berlín 31. marca (TASR) - Vplyvný politik nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet sa v pondelok vyslovil proti zmierneniu sankcií voči Rusku. Hovoriť teraz o niečom takom by vyslalo úplne zlý signál, povedal pre spravodajský portál Web.de. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Máme európsky systém sankcií a neopustíme ho,“ uviedol Laschet s tým, že pokiaľ sa vojna neskončila, nie je dôvod nič meniť. Saský premiér Michael Kretschmer, rovnako člen CDU, minulý týždeň vyzval, aby Nemecko rokovalo o zmiernení sankcií. „Keď si uvedomíte, že oslabujete viac seba ako súpera, musíte sa zamyslieť, či je to správne,“ povedal pre DPA.



Laschet sa vyslovil za udržiavanie dobrých kontaktov s USA a najmä s republikánmi. Donald Trump je prezidentom na nasledujúce štyri roky a treba sa usilovať o to, aby aj Spojené štáty došli k presvedčeniu, že z dobrých vzťahov s Európu môžu tiež niečo získať, povedal politik, ktorý je považovaný za jedného z vážnych kandidátov na post ministra zahraničných vecí v budúcej nemeckej vláde.