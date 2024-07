Vplyvy klimatickej zmeny sú citeľné, treba im prispôsobiť aj budovy

Bratislava 21. júla (TASR) - Vplyvy klimatickej zmeny sú už citeľné a je potrebné prispôsobiť im aj budovy. Zdôraznil to architekt a urbanista Miroslav Marko, ktorý sa venuje navrhovaniu budov s nízkym vplyvom na životné prostredie a adaptácii na klimatickú zmenu.



"Veľkou témou budúcnosti bude existujúci domový fond. Dokazuje to demografická krivka a jej vývoj. V budúcnosti sa budeme musieť viac sústrediť na rekonštrukcie, prestavby, nadstavby, dostavby, alebo iné úpravy existujúcich domov," uviedol Marko. Poukázal pritom na rastúcu potrebu prispôsobiť súčasné obydlia meniacim sa klimatickým podmienkam a zdôraznil význam efektívneho využívania existujúcej infraštruktúry.



Odborníci upozornili, že klimatická zmena sa významne dotýka aj našich miest, sídel, príbytkov a bývania. Pripomenuli, že sa málo hovorí o adaptácii, teda o doplnkovej stratégii na znižovanie a riadenie rizík zmeny klímy. Adaptácia je pritom podľa odborníkov kľúčová pri extrémnych prejavoch počasia, ako sú extrémne horúčavy, dlhé obdobia sucha a zvýšená intenzita zrážok.



"Pri hodnotení budov z hľadiska ich potenciálu zmierniť klimatické zmeny je nevyhnutné brať do úvahy rôzne faktory a nesústrediť sa iba na jeden aspekt. Je dôležité vidieť veci v širšom kontexte a komplexne posudzovať celý životný cyklus budov - od výstavby až po likvidáciu. Rovnako je potrebné zohľadniť kvalitu života ľudí, ktorí v týchto budovách žijú. Keďže ide o dlhodobú investíciu, je kľúčové spoliehať sa na dáta a fakty," priblížil predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov Martin Mihál.



Pripomenul, že práve murované stavby svojimi vlastnosťami dokážu čeliť vplyvom klimatickej zmeny. "Murovaná stavba je odolná voči vetru, má vynikajúce vlastnosti z hľadiska akumulácie tepla - udržiava stabilnú teplotu miestností, vie odolávať povodniam a je ľahko obnoviteľná s minimálnym poškodením," uzavrel Mihál.