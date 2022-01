Cestovanie MHD vo Vranove nad Topľou je od 1. januára 2022 bezplatné

Vranov nad Topľou 1. januára (TASR) – Cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) v meste Vranov nad Topľou je od 1. januára 2022 bezplatné. Samospráva od služby, na Slovensku ojedinelej, očakáva zníženie hustoty cestnej premávky, a tým i zlepšenie environmentálnych aspektov života v meste. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa mesta Eva Fedorňaková, za prepravu MHD nebudú platiť ani cezpoľní.



"Viedol nás k tomu neúmerný nárast počtu áut v meste, čoho dôsledkom je znečistené ovzdušie, hluk, prach, prehustená premávka a križovatky, ktoré sú hlavne v ranných hodinách preplnené," vyjadril sa pre TASR primátor Ján Ragan s tým, že zavedením bezplatnej dopravy by mesto chcelo svojich obyvateľov naučiť prirodzene využívať túto formu cestovania, čím by sa spomínané záťaže eliminovali.



Samospráva v roku 2021 vyčlenila na preplatenie služby vo verejnom záujme prevádzkovateľovi MHD, spoločnosti SAD Humenné, 93.000 eur, zavedením bezplatného cestovania zvýšila vo svojom tohtoročnom rozpočte tieto výdavky na 120.000 eur. Do akej miery sa v novom roku zvýši počet cestujúcich na dvoch linkách MHD mesto predpovedať nevie.



Podľa slov ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka fungovala bezplatná MHD v rámci Slovenska dosiaľ len v Komárne. Na to, či jej zavedenie naplní očakávania vranovskej samosprávy, má podľa neho vplyv viacero faktorov. "Mimoriadne dôležité je, ako často budú premávať bezplatné autobusy a tiež ako blízko sú situované zastávky MHD k oporným bodom, ktoré ľudia najviac využívajú," uviedol pre TASR s tým, že nezanedbateľnú úlohu zohráva i nastavenie parkovacej politiky, a to nielen v centre mesta, ale i na sídliskách.