Vranov nad Topľou chce na vodozádržné opatrenia získať 600.000 eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Väčšina prostriedkov má pochádzať z eurofondov.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 6. marca (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou chce realizovať projekt vodozádržných opatrení zameraných na zadržiavanie dažďovej vody a adaptáciu mesta na zmenu klímy. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, na projekt chcú využiť takmer 600.000 eur, pričom väčšina prostriedkov má pochádzať z eurofondov. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolu so zabezpečením spolufinancovania už schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Projekt počíta s realizáciou vodozádržných opatrení v dvoch lokalitách. V lokalite Kalinčiakova dôjde k revitalizácii priestoru bývalého dopravného ihriska s výmerou 3763 štvorcových metrov prostredníctvom vytvorenia priepustných povrchov, zriadenia vsakovacích rýh na zachytávanie dažďovej vody, vybudovania záchytného valu a doplnenia vegetačných prvkov.

V lokalite Juh bude existujúce asfaltové parkovisko upravené zmenou nepriepustných povrchov na priepustné a realizovaná bude aj výsadba stromov po obvode aj v rámci plochy parkoviska. Vegetácia bude využívať zachytenú dažďovú vodu. „Obe lokality sa nachádzajú v južnej časti mesta, kde je rovinatý terén a vznikajú problémy s odtokom dažďovej vody. Tieto vodozádržné opatrenia preto smerujú k tomu, aby sa voda v území nezdržiavala,“ doplnil primátor.

Realizáciou projektu by malo vzniknúť 0,3592 hektára zelenej infraštruktúry a zabezpečí sa zadržiavanie dažďovej vody z plochy 1740 štvorcových metrov.
