Vranov nad Topľou pokračuje vo výstavbe výrobnej haly

Vranov nad Topľou 6. júna (TASR) – Výstavba výrobnej haly v priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou pokračuje podľa harmonogramu. Ako uviedol primátor mesta Ján Ragan, pandémia nového koronavírusu jej realizáciu neovplyvnila. Podľa neho môže skôr ovplyvniť získavanie investorov.



Hala má byť k dispozícii menším investorom, pracovne ju nazvali podnikateľský inkubátor. „Mal by fungovať na začiatok podnikania - naštartovanie podnikateľských plánov a postupne by sa tieto prevádzky presúvali do iných priestorov a naša hala bude k dispozícii novým podnikateľom,“ povedal s tým, že takto by mohli obsadzovať aj priemyselný park. Čo sa týka jeho voľnej časti, mesto rokuje so spoločnosťou, ktorá v ňom plánuje postaviť veľké výrobné haly.



Mesto aktuálne začína hľadať nájomníkov haly, ktorú aktuálne stavajú. Podľa jeho predstáv by mali byť zameraní na ľahší priemysel či potravinársku výrobu. „Určite to nebude nejaká ťažká strojárina alebo niektoré podnikateľské aktivity, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie,“ dodal primátor.



Predpokladá, že v uvedených priestoroch by mohli mať svoje zázemie dve až tri spoločnosti. Stavebno-technické riešenie stavby je rozdelené na administratívnu a výrobnú časť objektu. Celková výmera haly bude približne 1000 štvorcových metrov. V súčasnosti realizujú práce na ukončovaní oceľového skeletu. „Zemné práce sú kompletne ukončené a všetky médiá sú pod úrovňou terénu. V blízkej dobe začneme s oplášťovaním,“ povedal za firmu Betpres Roland Ďurko s tým, že práce majú byť ukončené v novembri.



Na výstavbu haly v priemyselnom parku Ferovo, respektíve na vytvorenie priestorov na vstup investorov do priemyselného parku a zvýšenie zamestnanosti v okrese, získalo mesto regionálny príspevok zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo výške 500.000 eur. Mesto z vlastných finančných prostriedkov do výstavby haly preinvestuje približne 160.000 eur.