Vranov nad Topľou hospodáril minulý rok s prebytkom 434 000

Vranov nad Topľou 27. júna (TASR) – Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za rok 2018 vo výške 434 154 eur pôjde do rezervného fondu. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom štvrtkovom zasadnutí.



Prebytok hospodárenia mesta predstavoval spolu 1 067 987 eur, čo Milan Malý, vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu, označil ako "historicky najväčší prebytok, aký mesto malo".



Do rezervného fondu putovala jeho časť vzniknutá po znížení o nevyčerpané účelovo viazané prostriedky vo výške 633 832 eur, vyplýva to zo schváleného záverečného účtu mesta. Z nich, čo sa kapitálového rozpočtu týka, sa do roku 2019 preniesli investičné akcie ako rekonštrukcia telocvične na Základnej škole Juh takmer za 285 000 eur či rekonštrukcia futbalového štadióna vo výške 150 000 eur, na ktorú mesto získalo financie z akčného plánu.



"Hospodárili sme s prebytkom a podarilo sa nám aj vyčleniť pomerne veľký objem finančných prostriedkov do rezervného fondu. Mesto Vranov hospodárilo dobre, finančne sa nám darí. Darí sa nám investovať. Je to pozitívny signál aj vo vzťahu k verejnosti, k bankovým inštitúciám," zhodnotil hospodárenie mesta primátor Ján Ragan.



Na základe požiadaviek poslancov bol zároveň predložený návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 250 000 eur do oblasti školstva. Poslanci na štvrtkovom zasadnutí návrh prijali.



Mesto v roku 2018 čerpalo úver na tretiu etapu rekonštrukcie centra mesta v sume 924 400 eur, čo predstavuje štyri percentá všetkých príjmov mesta v uplynulom roku. Projekt "Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta – 3. etapa" bol zároveň najväčšou investičnou akciou mesta spomedzi kapitálových výdavkov. Ragan ju považuje za najdôležitejšiu investíciu minulého roka.



"Centrum mesta je reprezentatívnym miestom pre celý okres. Táto investícia nás určite posunula o level vyššie," uviedol Ragan.



Takmer 30 000 eur samospráva vlani investovala do vybudovania parkoviska na Lúčnej ulici, o 1000 eur menej ju stálo vyhotovenie územného plánu mesta. Medzi ďalšími kapitálovými výdavkami je zakúpenie techniky pre technické služby mesta na zimnú a letnú údržbu, výkup pozemkov či oplotenie cintorína. Mesto tiež investovalo 17 000 eur v rámci participatívneho rozpočtu.



Samospráva tiež v uplynulom roku poskytla dotácie športovým klubom a záujmovým združeniam. Najväčší balík, 175 000 eur, putoval Mestskému futbalovému klubu Vranov nad Topľou, a. s., 102 000 eur získal Mestský športový klub Vranov nad Topľou.



Spomedzi združení venujúcich sa sociálnym službám mesto podporilo najvyššími sumami prevádzkovateľa denného stacionára Mima, n. o., (6000 eur) a Slovenský Červený kríž (5000 eur). Folklórny súbor Vranovčan bol vlani na svoju činnosť podporený sumou 4000 eur.