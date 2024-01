Vranov nad Topľou sa pripravuje na príchod investora

Vranov nad Topľou 24. januára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou intenzívne pracuje na prípravách na príchod nového investora do miestneho priemyselného parku. Zástupca primátora Dušan Molek sa vyjadril, že hlavnou výzvou pre samosprávu sú problémy s infraštruktúrou, najmä s kapacitou dopravy v okolí priemyselného parku. Bola to aj hlavná téma nedávneho stretnutia s investorom a ministrami po utorňajšom (23. 1.) výjazdovom rokovaní vlády v Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné.



Hlavným bodom podľa Moleka bolo vyriešiť situáciu na križovatke pred nákupným centrom. "Získali sme strategického partnera do priemyselného parku a táto križovatka je veľkým problémom mesta," povedal pre TASR po stretnutí. Podľa neho je potrebné aj zlepšenie dostupnosti parku pre tých, ktorí do neho budú dochádzať vlakom.



Caspar de Jong, vedúci projektu spoločnosti BDR Thermea, pre TASR potvrdil plány na prevzatie časti budovy v priemyselnom parku už v máji tohto roka s plánovaným spustením výroby v októbri. Firma očakáva vytvorenie 750 pracovných miest, čo predstavuje významný prínos pre regionálnu ekonomiku. "Chceme získať čo najväčšiu podporu od štátu," uviedol. O akú konkrétnu formu stimulov majú záujem, nepovedal.



Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po stretnutí uviedla, že sa zaoberali rôznymi požiadavkami v súvislosti s prípravou na spustenie činnosti v parku, ktoré bude tlmočiť aj ďalším rezortom, napríklad ministerstvu dopravy. "Je to určite prísľub, že sa postaráme o to, aby vláda každého jedného potenciálneho investora, ktorý prichádza na východ Slovenska a podporí zvýšenie zamestnanosti, v dostatočnej miere podporila," vyhlásila.



Vláda na poslednom rokovaní schválila úlohu pre ministerstvo práce a ministerstvo školstva, aby stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou bola zaradená do režimu duálneho vzdelávania a pripravovala tak pracovné sily pre nové pracovné miesta. Firma chce podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) zamestnať aj marginalizované skupiny.



Spoločnosť plánuje postupne vytvoriť 750 nových pracovných miest pre rôzne profesie, predovšetkým vo výrobe, v údržbe, logistike, zásobovaní, ale aj vo výskume a vývoji. Projekt závodu počíta s investíciami do najmodernejších a energeticky najúčinnejších strojov a zariadení. Výrobný závod v priestoroch priemyselného a logistického parku Ferovopark vo Vranove nad Topľou s rozlohou približne 30.000 štvorcových metrov bude mať výrobnú kapacitu 150.000 tepelných čerpadiel a 300.000 zásobníkov na vodu ročne.