Vrbický most v L. Mikuláši plánujú zbúrať pre zlý stav a postaviť nový

Liptovský Mikuláš 14. mája (TASR) – Vrbický most ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši plánujú pre jeho zlý technický stav zbúrať a postaviť nový. Vlastník mosta, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) aktuálne hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie. Vyplýva to z dokumentov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.



Stavba z roku 1947 sa nachádza na ceste v smere Liptovský Mikuláš - Ploštín. Zo súťažných podkladov vyplýva, že nový most by mal stáť v mieste existujúceho. Most by v rámci výstavby mali rozšíriť o jednostranný chodník, výhľadovo s cyklochodníkom. V úseku vybudujú aj nový priechod pre chodcov.



Predpokladaná hodnota zákazky je 1,8 milióna eur bez DPH. Podľa ďalších zverejnených informácií je predpoklad odovzdania staveniska v druhom kvartáli budúceho roku. Stavebné práce budú trvať približne osem mesiacov.



Zlý technický stav Vrbického mosta si v marci tohto roka vyžiadal dopravné obmedzenia. Mesto Liptovský Mikuláš upozornilo, že ide o frekventovanú spojnicu s dvomi mestskými časťami. Využívajú ho aj zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním tiež mestská autobusová doprava. Na jeho uzatvorenie by podľa mesta doplatili najmä Iľanovčania a obyvatelia Ploštína.