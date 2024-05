Vrchol dopytu po rope odhadujú analytici Goldman Sachs o 10 rokov

New York 27. mája (TASR) - Vrchol dopytu po rope je stále vzdialený, tvrdia analytici Goldman Sachs, ktorí odhadujú, že nastane zhruba o desať rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži v správe z októbra minulého roka uviedla, že snahy o prechod na čistú energiu sú dostatočne silné na to, aby globálny dopyt po rope dosiahol najvyššiu úroveň pred rokom 2030.



IEA predpovedala, že podiel ropy, zemného plynu a uhlia na celosvetovej dodávke energií klesne do konca tohto desaťročia na 73 % z približne 80 %.



Analytici Goldman Sachs však najnovšie tvrdia, že dopyt po rope stúpne viac a vrchol nastane neskôr. Podľa ich revidovanej prognózy dopyt po rope vzrastie do roku 2030 na 108,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne namiesto 106 miliónov barelov/deň v predchádzajúcom odhade. Vrchol dopytu po rope očakávajú v roku 2034 na úrovni 110 miliónov barelov za deň, po ktorom bude nasledovať dlhšia stagnácia do roku 2040.



Z regionálneho hľadiska budú za väčšinou rastu globálneho dopytu po rope rozvíjajúce sa trhy v Ázii.



Pri aktualizácii tohto výhľadu analytici vychádzali aj z údajov o nedávnej stagnácii predaja elektrických vozidiel (EV). Ak by tento scenár pokračoval, dopyt po rope by mohol ďalej rásť do roku 2040 a dosiahnuť približne 113 miliónov barelov/deň.



"Trh elektrických vozidiel čelí viacerým protivetrom. Na niekoľkých európskych trhoch sa znižujú dotácie a pokračujúca cenová vojna viedla k tlaku na zisky a pomalšiemu tempu nových investícií do EV," uviedli analytici Goldman Sachs v poznámke klientom.