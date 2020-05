V. Remišová navštívila Banskobystrický samosprávny kraj

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – Regionálny rozvoj sa nemôže robiť v Bratislave od stola, ale v spolupráci s regiónmi, pretože v nich ľudia vedia, čo ich najviac trápi a kde sú najväčšie problémy. Konštatovala to v stredu v Banskej Bystrici po stretnutí s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). BBSK je prvá krajská samospráva, ktorú navštívila, postupne budú nasledovať ďalšie vrátane okresných miest.



"Banská Bystrica je jedným z prvých regiónov, ktoré som navštívila. Má za sebou štyri veľmi ťažké roky, keď bola doslova devastovaná a prišla o veľmi cenné zdroje na rozvoj. Ako región má obrovský potenciál, kde sú nádherné miesta, v prvom rade však treba podporiť infraštruktúru, regionálny rozvoj a príležitosti v cestovnom ruchu. S pánom županom sme sa rozprávali o budúcej spolupráci, chceme byť partnerom pre všetkých aktérov v regióne. V súčasnosti pripravujeme partnerskú dohodu, ako bude vyzerať budúce programové obdobie, kde by regionálni aktéri mali hrať veľkú úlohu. Chceme, aby sme v našich regiónoch mali lepšie pracovné a aj platené miesta, aby v nich ľudia mali vysokú kvalitu života," uviedla Remišová.



Ako doplnila, rozprávali sa skôr vo všeobecnej rovine, prioritou jej úradu je príprava budúceho programového obdobia, teda akým spôsobom bude regionálny program fungovať, ako by ho mali podporovať vrátane stanovenia presných kritérií. Z peňazí by mali profitovať najmä regióny, ktoré to najviac potrebujú.



Zdôraznila, že hoci sa pre koronakrízu museli presúvať peniaze z jednotlivých operačných programov na boj s ňou, peniaze určené pre regióny v nich zostanú a pomôžu im zmierniť dosahy krízy.



"Regionálny rozvoj by mal byť sústredený do jedných rúk, na čom sme sa zhodli. Odprezentovali sme problémy, ktoré nás trápia, či už ide o rozvoj ekonomický, sociálny alebo kultúrny. Rozoberali sme aj meškanie, ktoré máme v rámci čerpania prostriedkov z IROP-u. Prebrali sme nové stratégie, ktoré náš kraj potrebuje v rámci prípravy na roky 2021 až 2027," reagoval po stretnutí predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa Remišovej mal BBSK ešte za čias bývalého vedenia v súvislosti s čerpaním eurofondov obrovské problémy a vznikli veľké škody aj investičný dlh, ktorý kraj pociťuje. To má byť tiež jedna z priorít, na ktorú sa úrad zameria.