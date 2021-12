V.Remišová: SR neprepadnú žiadne peniaze z najväčších OP ani tento rok

Bratislava 27. decembra (TASR) – Takisto ako vlani, ani tento rok Slovensku neprepadne v najväčších eurofondových operačných programoch (OP) ani cent. Po rokoch nedostatočného čerpania eurofondov sa z toho stala premiérska téma a každý jeden minister je pod drobnohľadom, aby jeho rezort čerpal podľa plánu. Pre TASR to uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



"Robíme všetky kroky pre to, aby sme nielen plne využili eurofondy, ale aby ich investovanie bolo efektívne a transparentné," okomentovala ministerka.



V čerpaní eurofondov pritom bolo Slovensko dlhodobo na chvoste EÚ. Ministerka pripomenula, že po siedmich rokoch od začiatku súčasného programového obdobia nemalo Slovensko vyčerpanú ani tretinu z viac než 15-miliardového balíka. Rezort informatizácie podľa jej slov robí všetko pre to, aby sa s týmto dedičstvom po bývalých vládach popasoval.