V. Remišová: Zjednodušujeme Integrovaný regionálny operačný program

Bratislava 12. októbra (TASR) – Integrovaný regionálny operačný program (IROP) by mal byť jednoduchší a rýchlejší. Do konca tohto roka totiž treba vyčerpať 109 miliónov eur, inak Slovensko o tieto prostriedky príde. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedla ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).



Tento operačný program prešiel pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) od začiatku októbra. Remišová priblížila, že sa z neho financujú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, cyklotrasy, budovanie komunitných centier, podpora nemocníc, materských škôl či zelenej infraštruktúry. V tomto programovom období mal operačný program k dispozícii 1,7 miliardy eur, pričom z neho zostáva vyčerpať ešte 1,25 miliardy eur. "Ale do 31. decembra tohto roku musíme vyčerpať 109 miliónov eur, pretože ináč o tieto peniaze prídeme," upozornila Remišová.



IROP bol podľa nej jeden z najhoršie manažovaných programov. Poznamenala, že tam bola nastavená veľmi komplikovaná štruktúra. "Toto bol operačný program, v ktorom boli jedny z najdlhších lehôt od podania žiadosti až po rozhodnutie. V oblasti kultúry to bolo 1320 dní, v oblasti ciest a cyklociest 470 dní, v oblasti zdravotníctva 360 dní," vyčíslila. Veľmi dlho podľa nej trvá aj proces verejného obstarávania a dĺžka kontroly. Aktuálne treba skontrolovať 430 verejných obstarávaní.



Na zjednodušenie a zrýchlenie eurofondov v tomto programe sa má zaviesť viac ako 40 opatrení. Zjednodušenie sa týka verejného obstarávania, odborného hodnotenia a overovania výdavkov. Zavádza sa krízový manažment tohto operačného programu, zjednodušujú sa príručky k verejnému obstarávaniu, zjednodušuje sa vykazovanie, podporiť sa má dištančné odborné hodnotenie z domu, zaviesť sa majú tiež vzorové dokumenty a urýchliť administratíva.



Pri zjednodušení vykazovania predpokladá Remišová úsporu času 30 % pre prijímateľov. Problémom bol podľa nej aj počet kontrol verejného obstarávania, ktoré realizoval riadiaci orgán. Zdôraznila, že niektoré kontroly trvali tri až štyri mesiace. "Teraz zavádzame jednu kontrolu a mali by sme v tom časovom pláne usporiť až šesť mesiacov," podotkla.



Výsledkom opatrení pre IROP má byť odbúranie zbytočnej byrokracie, jednoduchšie čerpanie a skrátenie procesov verejného obstarávania o tri až šesť mesiacov. "Toto je zjednodušenie, ktoré sa týka regionálneho operačného programu, ale v najbližších týždňoch prídeme s veľkým zjednodušením, ktoré sa bude týkať celých eurofondov v novom programovom období," avizovala Remišová.