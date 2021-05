V.Remišová: Zmeny v COVID automate ľudia nájdu prehľadnejšie

Bratislava 17. mája (TASR) - Zmeny v COVID automate, ktoré platia od pondelka, ľudia prehľadnejšie nájdu v digitálnej verzii na webovej stránke automat.gov.sk. Pripomenula to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Od pondelka už celé Slovensko nie je v jedinej farbe, a tak neplatia celonárodné opatrenia, ale rôzne pravidlá sa uplatňujú podľa farby každého jedného zo 79 okresov.



"Orientovať sa v COVID automate, ktorý sa postupne menil každý týždeň v závislosti od zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, nebolo jednoduché ani doteraz, keď platili opatrenia na celoštátnej úrovni. Preto sme už v polovici marca spustili na stránke automat.gov.sk jednoduchú a prehľadnú aplikáciu a evidujeme už vyše milión jej použití," podotkla Remišová s tým, že od pondelka ľudia v digitálnom COVID automate nájdu platnosť najnovších pravidiel, ktoré závisia od farby jednotlivých okresov.



Digitálny COVID automat je prístupný z internetovej adresy automat.gov.sk pre mobilné zariadenia aj pre klasické počítače. Užívatelia mobilných telefónov si automat môžu uložiť a používať ako štandardnú aplikáciu vo svojom telefóne. "Stačí, ak si do prehliadača zadajú adresu, nemusia nič inštalovať. Digitálny automat poskytuje prehľad o tom, aké aktivity a za akých podmienok môžu ľudia vykonávať v každom okrese," podotklo tlačové oddelenie Remišovej rezortu.



"Doterajšia úspešnosť pilotnej prevádzky COVID automatu a pozitívna odozva užívateľov dokazujú, že takéto mikroriešenia majú v štátnom IT svoj význam," uzavrela Remišová s tým, že zložitý odborný jazyk nariadení a vyhlášok sa jej rezortu v spolupráci so štátnou akciovou spoločnosťou Slovensko IT podarilo k ľuďom dostať v zrozumiteľnej a prehľadnej podobe.