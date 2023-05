Vrobca SUV v Indii Mahindra zvýšil zisk o viac než pätinu

Bengaluru 26. mája (TASR) - Indická automobilka Mahindra and Mahindra zaznamenala za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023 rast zisku o viac než pätinu. Podpísal sa pod to najmä zvýšený dopyt po športovo-úžitkových autách (SUV). Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma, ktorá je jedným z najväčších indických výrobcov SUV vozidiel z pohľadu tržieb, v piatok uviedla, že vo 4. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, ktorý sa skončil v marci, dosiahla čistý zisk 15,49 miliardy rupií (174,43 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 22,1 %. Tržby dosiahli 225,71 miliardy rupií, zhruba o 30 % viac než za rovnaké obdobie pred rokom.



Výrobca áut Scorpio, Thar či XUV ťažil najmä z vysokého dopytu po väčších a drahších vozidlách. Tie sa na celkovom predaji osobných áut v Indii za skončený obchodný rok, ktorý dosiahol rekord, podieľali viac než polovicou.



Darilo sa aj ďalším automobilkám. Tata Motors, väčší konkurent Mahindry, oznámil začiatkom mája druhý ziskový kvartál po sebe a ďalšia z firiem Maruti Suzuki India, najväčšia automobilka z pohľadu objemu predaja, zasa výrazne prekonala odhady trhov.



(1 EUR = 88,8055 INR)