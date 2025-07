Východoslovenská distribučná po veternej smršti opravila poruchy

Košice 10. júna (TASR) - Východoslovenská distribučná (VSD), a.s. prešla zo stredy (9. 7.) na štvrtok z mimoriadneho pohotovostného režimu do režimu bežnej prevádzky. V súvislosti s veternou a dažďovou smršťou, ktorá sa prehnala východným Slovenskom v pondelok (7. 7.) a čiastočne utorok (8. 7.) o tom TASR informovala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.



„Podarilo sa totiž odstrániť všetky poruchy, ktoré vznikli priamo kalamitnou poveternostnou situáciou, a podarilo sa obnoviť distribúciu elektriny až po úroveň napájania koncových zákazníkov, ktoré zaevidovala ako postihnuté touto smršťou, resp. sami nahlásili výpadok,“ uviedla.



Jednotlivo sa podľa spoločnosti ešte môžu vyskytnúť prípady tzv. druhotných porúch. To znamená, že aj po odstránení prvotných príčin a porúch došlo napríklad k ďalšej poruche či už v napájaní z distribučnej sústavy alebo k poruche v samotnej domovej či bytovej elektroinštalácii, prípadne došlo napríklad k výpadku jednej fázy v domácnosti. „Odporúčame týmto odberným miestam skontrolovať stav na www.vypadokelektriny.sk, kde nájdu celé distribučné územie VSD (aj ZSD) a kde môžu v prípade, že nejaký problém nanovo nastal, resp. si myslia, že pretrváva, nahlásiť,“ informovala hovorkyňa.



Spoločnosť vo štvrtok napoludnie dokončila paralelnú kontrolu systémových hlásení, poruchových hlásení od zákazníkov či podnetov prijatých telefonicky cez Poruchovú linku k výpadkom elektriny. „V súčasnosti VSD pokračuje ešte v prácach, nakoľko na niektorých odberných miestach kvôli rýchlemu obnoveniu distribúcie elektriny musela zvoliť alternatívne dočasné napájanie zákazníkov vrátane využitia náhradných zdrojov elektriny, a toto teraz nahrádza štandardnými riešeniami a štandardnými zásobovacími trasami s vymenenými novými elektroenergetickými prvkami a zariadeniami,“ doplnila Forbergerová.



Za necelé tri dni VSD zabezpečila opravy pokalamitných stavov vo viac ako 350 lokalitách východného Slovenska, pričom v niektorých došlo aj k viacerým, resp. viacnásobným škodovým stavom. Veterná a dažďová smršť pováľala na elektrické vedenia stromy, konáre a ďalšiu vegetáciu, ale takisto aj strechy či iné objekty, ako napríklad trampolíny.