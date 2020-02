VSE Holding a odborová organizácia ukončili kolektívne vyjednávanie

Košice 19. februára (TASR) – Ročná mzda zamestnancov Skupiny Východoslovenská energetika (VSE) Holding porastie o tri percentá. Ide o jednu z dohodnutých mzdových a sociálnych garancií, ktoré vyplývajú z Podnikovej kolektívnej zmluvy (PKZ) na obdobie rokov 2020 - 2022. V utorok (18. 2.) ju schválilo predstavenstvo firmy. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová s tým, že formálne sa tak ukončil proces vyjednávania a zástupcovia spoločnosti i odborovej organizácie môžu pristúpiť k podpisu zmluvy.



Na základe ukončeného kolektívneho vyjednávania sa majú okrem iného zvýšiť aj náhrady za pohotovosť zamestnancov či príspevok na stravovanie, čím sa doplatok zamestnanca sa zníži. „Pre našich zamestnancov i celkovo pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, že sme mzdové a sociálne istoty dohodli na nasledujúce tri roky,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Hejcman.



Rokovania sa začali v septembri 2019, posledné rozhodnutia padli v prvej polovici februára tohto roku. Pôvodná PKZ bola platná do 31. decembra 2019, nová nadobudne platnosť dňom jej podpisu. Spoločnosť tvrdí, že sa pridáva k prvým energetickým firmám, ktorým sa v tomto období kolektívnych vyjednávaní podarilo uzatvoriť vlastnú PKZ. „Vďaka včasnému ukončeniu vyjednávania bude účinná spätne k 1. januáru 2020,“ dodal Hejcman.



Kľúčovými témami rokovaní boli mzdové úpravy a mzdové zvýhodnenia. Vyjednávanie ovplyvňovali zmeny legislatívy, Kolektívna zmluva vyššieho stupňa i vnútorné potreby Skupiny VSE Holding. „Som rád, že náš dialóg so zástupcami základnej organizácie Energeticko-chemického odborového zväzu bol konštruktívny a bez zbytočných prieťahov,“ uviedol.



Spoločnosť dodáva, že jej manažment vstupoval do rokovaní s ambíciami vytvoriť modernú PKZ inšpirovanú aktuálnymi trendmi na trhu práce a v starostlivosti o zamestnancov. Zámerom bolo tiež dodržať princíp spravodlivosti a férovosti pri zostavovaní balíkov benefitov pre všetky skupiny zamestnancov. „Samozrejme, pristupovali sme k riešeniam zodpovedne a s prihliadnutím na budúci vývoj,“ vysvetlil Hejcman.