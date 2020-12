VSE považuje štrajkovú pohotovosť odborárov za predčasnú

Košice 17. decembra (TASR) - Skupina Východoslovenská energetika (VSE) Holding má záujem pokračovať v kolektívnom vyjednávaní s odborármi, dohodnúť sa chce čo najrýchlejšie. Ako v reakcii pre TASR za spoločnosť uviedla Andrea Danihelová, vyhlásenie štrajkovej pohotovosti zo strany základnej organizácie Energeticko-Chemického odborového zväzu (ECHOZ) pri VSE Holding považuje za predčasné a nezodpovedné.



„Súčasne apelujeme na zamestnancov, aby sa na prípadnom štrajku nezúčastnili, a odvolávame sa na našu spoločenskú zodpovednosť a dôležitosť našej práce,“ uviedla.



Rokovania o dodatku k platnej podnikovej kolektívnej zmluve sa začali v novembri. Na štvrtom kole kolektívneho vyjednávania, ktoré bolo 10. decembra, nenašli zhodu v otázke výšky mzdového zvýšenia na rok 2021. „Stalo sa tak napriek tomu, že sme do rokovania vstupovali s úprimným zámerom dohodnúť sa a priniesť taký model zvýšenia, ktorý naplní požiadavky zástupcov zamestnancov a súčasne bude udržateľný z pohľadu nákladov a zamestnanosti,“ uviedla Danihelová s tým, že v zmysle zákona je ďalším krokom žiadosť adresovaná Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o pridelenie sprostredkovateľa.



Podľa nej je podniková kolektívna zmluva platná do 31. decembra 2022, pričom predmetom tohtoročného vyjednávania sú témy týkajúce sa mzdovej časti, ktorá bude platiť celý rok 2021 v existujúcej podobe aj v prípade, že k dohode ku koncu tohto roka nedôjde. „Zamestnanci o svoje súčasné výhody rozhodne neprídu,“ dodala.



Mzdy zamestnancov VSE Holding sa podľa nej odvíjajú od úrovne miezd na pracovnom trhu, pričom zvýšenia realizujú každoročne. „Do procesu, samozrejme, vstupujú i ďalšie skutočnosti a ukazovatele dlhodobej finančnej kondície firmy a výška dojednaní je každý rok iná. Navyše v tomto roku, v týchto zložitých časoch, je potrebné myslieť na stabilitu zamestnanosti a atraktivitu firmy v dlhodobom horizonte,“ doplnila.



Odborári z VSE upozornili, že ak nepomôže ani rokovanie pred sprostredkovateľom, sú ochotní ísť do ostrého štrajku. Vyjednávanie podľa nich uviazlo po tom, ako zamestnávateľ začal trvať na maximálnom náraste základnej mzdy o 17 eur. Považujú to za neprípustné a požadujú nárast približne o 40 eur. Zároveň žiadajú zvýšenie rôznych príplatkov viazaných na sťažené pracovné podmienky aspoň na úroveň polovice hodnoty príplatkov, aké majú zamestnanci v Západoslovenskej energetike (ZSE).