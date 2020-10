Všeobecná zdravotná poisťovňa dostane od štátu 100 miliónov eur

Bratislava 7. októbra (TASR) - Štát dofinancuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) sumou 100 miliónov eur. Tento krok v stredu odobrila na svojom zasadnutí vláda SR, potvrdil to šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo dofinancovanie vo výške 300 miliónov eur.



Tvrdí, že nejde o nedovolenú štátnu pomoc a postupuje obozretne so snahou eliminovať riziko prípadného súdneho sporu. Odvoláva sa na spor týkajúci sa zdravotných poisťovní, v ktorom Slovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu. Súd v júni potvrdil rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, podľa ktorého rôzne opatrenia v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušili pravidlá štátnej pomoci a zamietol žalobu zdravotnej poisťovne Dôvera.



Návrhom dofinancovania VšZP sa vláda zaoberala už počas minulotýždňového rokovania (30. 9.). Šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO) vtedy uviedol, že materiál potrebujú prebrať v pokoji a na koaličnej rade.



Obe súkromné zdravotné poisťovne Dôvera aj Union tento krok považujú za "neférový" a skritizovali ho. Heger nevidí dôvod, prečo by sa štát mal podieľať na stratách, keď sa súkromné zdravotné poisťovne nechceli podeliť o zisk. Štátna VšZP reaguje, že kroky súvisiace s dofinancovaním sú plne v kompetencii jediného akcionára.