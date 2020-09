R. Sulík o predaji VSE: Všetko, čo Smer-SD manažoval, bolo so stratou

Bratislava 25. septembra (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v piatok na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti odmietol obvinenie opozície v súvislosti s predajom Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding. Štát si neuplatnil predkupné právo, pretože podľa Sulíka nie je dobrý hospodár. Príkladom je pre neho zastavenie privatizácie železničného Carga Slovakia či ponechanie matky SPP v rukách štátu, ktoré podľa ministra generujú stámiliónové straty.



Nezaradený poslanec a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga Sulíkovi vyčítal, že sa zbytočne vracia do minulosti a nevysvetlil, prečo o neuplatnení predkupného práva štátu pri predaji VSE rozhodol sám. Podľa Žigu to "evokuje rôzne pochybnosti". "Kto sa z minulosti nepoučí, je nútený ju opakovať a myslím si, že pre našu spoločnosť je to veľmi dôležité poučenie," povedal Sulík, podľa ktorého "prakticky všetko, čo Smer-SD manažoval, bolo zo stratou".



Minister pripomenul, že podľa jeho výpočtov by návratnosť kúpy podielu VSE bola minimálne 24 rokov, čo je príliš dlhá doba. Nemecká energetická spoločnosť E.ON, ktorá kúpila 49-percentný podiel VSE Holding od ďalšej nemeckej spoločnosti RWE, zabezpečí podľa Sulíka dobré manažovanie firmy a zisky aj pre štát.



Poslanci však na piatkovom hospodárskom výbore nestihli položiť ministrovi všetky otázky. Rokovanie preto prerušili a pokračovať by mali v utorok (29. 9.) večer po skončení zasadnutia parlamentu. Žiga po skončení rokovania netajil nespokojnosť. Sulík podľa neho svoje rozhodnutie dostatočne nevysvetlil a na otázky neodpovedal vecne. Vzhľadom na to, že Sulík už okolnosti predaja podielu VSE viackrát vysvetľoval, očakáva v utorok rovnaké otázky ako doposiaľ. "A ja na ne budem dávať tie isté odpovede," dodal Sulík.