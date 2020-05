Všetky info, ktoré by ste mali vedieť pred vybavením si leasingu

Bratislava 28. mája (OTS) - Chcete auto výlučne vlastniť alebo vidíte väčšie výhody v cene len za jeho užívanie? Odpovede na tieto otázky sú výrazom, či je pre vás užitočnejší spôsob financovania mobility (operatívny leasing), alebo sa rozhodnete pre spotrebný úver, poprípade finančný leasing. Viac sa o tom dočítate v tomto blogu!Každá možnosť financovania vozidla predstavuje iné výhody, ale aj nároky na užívateľa. Pri akomkoľvek leasingu máte možnosť, ale aj. Netreba sa unáhliť a kupovať „mačku vo vreci“, ale ujasniť si všeobecné požiadavky každého z nich.je silnou „konkurenciou“ pre iné leasingové formy. Funguje na princípe, že leasingová spoločnosť užívateľovi vozidlo. Bežne tieto spoločnosti používajú pojem. Až po ukončení leasingu (po úplnom splatení) sa prenajímateľ stáva vlastníkom vozidla. Do tohto obdobia je ním leasingová spoločnosť.V rámci leasingových splátok máte v sume zahrnuté aj PZP a havarijné poistenie. Auto na splátky je za mnohých podmienok schvaľovania lepšou alternatívou pre menšie firmy, respektíve pre tých užívateľov, čo zarábajú menej, ale majú aj menšie finančné záväzky. Leasingové spoločnosti, len výnimočne prihliadajú aj na vaše pravidelné výdavky. Ak ste zároveň platiteľom dane z pridanej hodnoty, daň si uplatňujete z každej mesačnej splátky, ale aj z uhradenej akontácie.Za nevýhodu môžeme považovať, teda akontácie (leasingovky ju prevažne žiadajú). S poplatkami pri leasingu sa stretnete už pri vypracovaní a uzatvorení zmluvy či pri zmene vlastníctva vozidla. Práve tento krokje zdĺhavý, čo mnohých klientov odrádza a hľadajú iné alternatívy.vidina vlastniť auto okamžite a bez čakania, a to aj keď splácate. Lákavé riešenie?! Pri spotrebnom úvere ste zväčšaa uzatvárania havarijného poistenia na auto. Spotrebný úver od rôznych bánk podlieha množstvu kritérií a na základe vašej finančnej situácie vám ho ani nemusia poskytnúť.to najlepšie nakoniec? Snáď, ale najmä za predpokladu, že je pre vás výhodnejšia. Jednoducho po skončení leasingu je vozidlo. Uzatvára sa častoOperatívny leasing predstavuje sumu vždy na základe nastavenia počtu kilometrov nájazdu a dohodnutej doby trvania zmluvy. Ďalej sa určíauta na leasing (napr. po 5-ročnom užívaní a toľkých najazdených kilometrov). Tá saVýslednú sumu užívateľ spláca v pravidelných splátkach. Operatívny leasing je natoľko inovatívnym produktom na trhu, že mnohé menšie firmy a živnostníci ho už sami označujú ako hodnotný leasing, ktorý nepredstavuje len financovanie, ale aj...• Úhradu nákladov za servis a pneuservis• Nižšiu obstarávaciu cenu, ktorá značne znižuje mesačné splátky• Nemáte povinnosť odkupu• Krytie rizika ceny auta – platíte len dohodnutý rozdiel medzi obstarávacou a predpokladanou zostatkovou cenou vozidla.Kde nájsť takéto riešenia? Len u lídrov v oblasti mobility, ktorí vedia, ako udržať vašu spoločnosť v pohybe, a to aj bez rizika negatívnych dopadov na udržateľné kvality.