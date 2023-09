Všetky nové modely Nissan prichádzajúce do Európy budú plne elektrické

Tokio 25. septembra (TASR) - Japonský výrobca áut Nissan v pondelok uviedol, že odteraz budú všetky nové modely, ktoré uvedie na trh v Európe, plne elektrické. A do roku 2030 plánuje na kontinente predávať iba elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Už niet cesty späť," skonštatoval generálny riaditeľ Nissanu Makoto Učida vo vyhlásení a spresnil, že Nissan prejde v Európe na plne elektrické modely do roku 2030.



Japonská automobilka uviedla tiež, že jeden z dvoch nových elektrických vozidiel (EV), ktoré už potvrdila pre Európu, sa bude vyrábať v jej závode v Sunderlande v severnom Anglicku.



Začiatkom tohto roka Nissan zvýšil svoje ciele pre elektrické modely, keďže sa snaží dobehnúť tento segment trhu, ktorému dominujú nováčikovia, ako je Tesla, pričom do roku 2030 plánuje uviesť na trh 19 nových modelov EV.



Nissan už predtým avizoval, že do konca jeho finančného roka 2026/27 (skončí 31. marca 2027) budú 98 % z jeho predaja v Európe tvoriť elektrifikované modely, teda buď plne elektrické autá alebo hybridy.



Nový cieľ, že do roku 2030 bude v Európe predávať už len plne elektrické vozidlá, je v súlade s cieľom jeho aliančného partnera Renault, ktorý plánuje, že dovtedy bude značka Renault plne elektrická.



Aj automobilky Ford a Stellantis plánujú ponúkať v Európe už len plne elektrické autá do roku 2030. Švédske Volvo chce v roku 2030 predávať na celom svete len EV.