Všetky obchody britského reťazca Wilko sa zatvoria do začiatku októbra

Londýn 11. septembra (TASR) - Britská sieť obchodov Wilko končí, keďže snaha o záchranu tohto predajcu domácich a záhradníckych potrieb stroskotala. Všetkých 400 obchodov v Spojenom kráľovstve sa zatvorí do začiatku októbra a ich zamestnanci prídu o prácu. Uviedol to v pondelok odborový zväz GMB. TASR o tom informuje na základe správ AFP a BBC.



"Napriek rozsiahlemu úsiliu sa ukázalo, že žiadnu významnú časť prevádzok Wilko nemožno zachrániť ako fungujúci podnik," uvádza sa vo vyhlásení správcovskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC).



Kanadský miliardár Doug Putman dúfal, že udrží otvorených až 300 obchodov Wilko, ale jeho pokus zlyhal, pretože obchod skomplikovali rastúce náklady.



Tento týždeň sa zatvoria prvé obchody Wilko po tom, čo správca PwC predtým oznámil, že vyše 50 obchodov po celej krajine prestane v utorok (12. 9.) a vo štvrtok (14. 9.) fungovať.



Podľa GMB v utorok bude oznámené zatvorenie ďalších 124 obchodov, pričom majú skončiť medzi 17. a 21. septembrom.



Obchody Wilko zápasili so silnou konkurenciou reťazcov ako B&M, Poundland, The Range a Home Bargains, keďže vysoké životné náklady nútia spotrebiteľov hľadať výhodné ponuky.



Spoločnosť B&M uviedla, že prevezme 51 zo 400 obchodov spoločnosti Wilko v hodnote 13 miliónov libier (15,18 milióna eur). Podľa BBC tieto obchody budú premenované na B&M.



Mnoho obchodov Wilko sa nachádza v centrách miest, čo sú lokality skôr pre nakupujúcich bez áut. Od pandémie ochorenia COVID-19 však došlo k presunu zákazníkov do väčších maloobchodných centier a nákupných možností na okraji miest s väčším priestorom, z čoho profitujú práve konkurenti, ako je B&M.



Poundland má vraj tiež záujem o kúpu 70 obchodov Wilko v rámci posilnenia vlastného portfólia.



Jedna z pracovníčka Wilko, ktorá si neželala byť menovaná, v pondelok ráno pre BBC News povedala, že zamestnanci stále nedostali žiadne oficiálne informácie o budúcnosti.



Spoločnosť Wilko, ktorá prevádzkovala približne 400 obchodov po celom Spojenom kráľovstve aj on-line predaj, oznámila svoj krach 10. augusta. Hrozí tak strata 12.500 pracovných miest. Zo svojich problémov obvinila tvrdohlavo vysokú infláciu a úrokové sadzby, ktoré zasiahli firmy aj spotrebiteľov.



(1 EUR = 0,8565 GBP)