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Všetky pobočky Slovenskej pošty budú v sobotu 29. augusta zatvorené
Slovenská pošta prevádzkuje aktuálne 1291 pobočiek.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Počas soboty 29. augusta, ktorý je štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja, budú všetky pobočky Slovenskej pošty zatvorené. Pre TASR to v piatok potvrdila štátna poštová spoločnosť. Na svojom webe zároveň informovala, že 28. augusta je jej infolinka z technických príčin v prevádzke od 8.00 do 16.00 h.
„Slovenská pošta prevádzkuje aktuálne 1291 pobočiek. Vzhľadom na to, že každý návrh trvalej prevádzkovej zmeny podlieha schváleniu regulačného úradu, považujeme za predčasné uvádzať predpokladaný počet pobočiek dopredu,“ uviedol tím komunikácie Slovenskej pošty. Nespresnila, koľko pobočiek po pokračujúcom zatváraní predpokladá prevádzkovať koncom tohto roka.
Spoločnosť nekonkretizovala ani to, koľko zo 63 dočasne zatvorených pobočiek počas leta už otvorila, ešte otvorí či už neotvorí. Predtým ubezpečovala, že všetky dočasne zatvorené pobočky otvorí postupne do 30. septembra.
„V prípade nielen letného prevádzkového režimu, ale aj iných dôvodov dočasne ovplyvňujúcich prevádzku v priebehu roka, zverejňujeme a pravidelne aktualizujeme informácie na webovej stránke a v mobilnej aplikácii. Zákazníkom preto vždy odporúčame, aby si pred návštevou konkrétnej pobočky overili aktuálne otváracie hodiny,“ dodala Slovenská pošta.
„Slovenská pošta prevádzkuje aktuálne 1291 pobočiek. Vzhľadom na to, že každý návrh trvalej prevádzkovej zmeny podlieha schváleniu regulačného úradu, považujeme za predčasné uvádzať predpokladaný počet pobočiek dopredu,“ uviedol tím komunikácie Slovenskej pošty. Nespresnila, koľko pobočiek po pokračujúcom zatváraní predpokladá prevádzkovať koncom tohto roka.
Spoločnosť nekonkretizovala ani to, koľko zo 63 dočasne zatvorených pobočiek počas leta už otvorila, ešte otvorí či už neotvorí. Predtým ubezpečovala, že všetky dočasne zatvorené pobočky otvorí postupne do 30. septembra.
„V prípade nielen letného prevádzkového režimu, ale aj iných dôvodov dočasne ovplyvňujúcich prevádzku v priebehu roka, zverejňujeme a pravidelne aktualizujeme informácie na webovej stránke a v mobilnej aplikácii. Zákazníkom preto vždy odporúčame, aby si pred návštevou konkrétnej pobočky overili aktuálne otváracie hodiny,“ dodala Slovenská pošta.