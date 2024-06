Všetky veľké banky v USA prešli záťažovými testami Fedu

Washington 27. júna (TASR) - Všetky najväčšie finančné inštitúty v Spojených štátoch prešli záťažovými testami centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Fed v stredu (26. 6.) večer uviedol, že najväčšie banky pôsobiace v USA by zvládli aj silnú recesiu, pričom by ďalej mohli poskytovať úvery spotrebiteľom aj firmám.



Fed tento rok testoval 31 finančných inštitútov. V rámci hypotetického scenára predpokladal, že nezamestnanosť v USA vzrastie na 10 %, hodnota komerčných nehnuteľností sa prepadne o 40 % a ceny rezidenčných nehnuteľností o 36 %. Podľa Fedu by všetky banky dokázali absorbovať straty, pričom ich kapitálové rezervy by zostali nad požadovaným minimom.



"Tohtoročné výsledky ukazujú, že podľa nášho stresového scenára by veľké banky zvládli hypotetické straty v celkovej výške takmer 685 miliárd USD a pritom by ich kapitálové rezervy zostali podstatne vyššie, ako sú minimálne požiadavky na kmeňový kapitál," uviedol podpredseda Fedu pre dohľad Michael Barr. "To je dobrá správa, ktorá podčiarkuje užitočnosť dodatočného kapitálu, ktorý si banky v posledných rokoch vytvorili."



Každoročný záťažový test Fedu núti banky, aby si udržiavali kapitálové vankúše na krytie zlých úverov v dostatočnej výške. Tohtoročný test sa týkal bankových gigantov, ako sú JPMorgan Chase a Goldman Sachs, spoločnosti vydávajúce kreditné karty vrátane American Express, ale aj veľké regionálne banky, ako je Truist.



"Banky sú síce dobre pripravené odolávať konkrétnej hypotetickej recesii, ktorú sme testovali, záťažový test však zároveň potvrdil, že existujú oblasti, ktoré treba sledovať," uviedol Barr. "Finančný systém a jeho riziká sa neustále menia a minulá finančná kríza nám ukázala, akú veľkú cenu musíme zaplatiť, ak si nedokážeme uvedomiť premenu rizík."