V Správe štátnych hmotných rezerv bude poslanecký prieskum

Bratislava 12. januára (TASR) – Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR prijal "so znepokojením" správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o stave v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a rozhodol sa vykonať v SŠHR poslanecký prieskum. NKÚ poukázal na nesprávne a neúčinne nastavené kompetencie a procesy, a na nepripravenosť hmotných rezerv na pandémiu ochorenia COVID-19. Kontrolóri napríklad odhalili, že k 15. septembru 2020 mal štát zásoby zdravotníckeho materiálu len na desať dní, pričom mal disponovať v zmysle uznesenia vlády zásobami na 60 dní.



"Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej Rady SR vzal na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu o stave v Správe štátnych hmotných rezerv. Prijal so znepokojením situáciu v Správe štátnych hmotných rezerv v súvislosti s nepripravenosťou na druhú vlnu nového koronavírusu a plošné testovanie aj v súvislosti s chýbajúcimi procesmi a kompetenciami a ich nastavením. Rozhodol sa urobiť poslanecký prieskum v Správe štátnych hmotných rezerv dňa 21. januára o 9.00 hod., ktorý bude zameraný na pripravenosť SŠHR na núdzovú situáciu, ako aj na proces nákupu antigénových testov," uviedol výbor v uznesení po skončení zasadnutia.



Vedenie Správy štátnych hmotných rezerv prevzal v polovici mája 2020 nominant SaS Ján Rudolf. Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) pripomenul, že na tlačovej konferencii 25. augusta 2020 Rudolf aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) tvrdil, že sklady sú plné. "Správa NKÚ dnes ukazuje, že to nebola pravda," uviedol ešte v pondelok (11. 1.) Kremský.



NKÚ okrem nedostatku zdravotníckeho materiálu odhalil aj nedostatočné využívanie informačných systémov, najmä medzi ústredím a závodmi SŠHR. To podľa kontrolórov prispelo k absencii prehľadu o aktuálnom stave zásob v reálnom čase v skladoch vo viacerých častiach Slovenska. Kontrolná skupina NKÚ zadefinovala odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.