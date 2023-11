Prieskum: Vstup do eurozóny odmieta takmer 63 % Poliakov

Varšava 16. novembra (TASR) - Vstup do eurozóny naďalej nepodporuje veľká väčšina Poliakov. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu, ktorý pre rozhlasovú stanicu Radio ZET urobil inštitút pre prieskum trhu IBRiS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Prieskum IBRiS ukázal, že takmer 63 % opýtaných je proti zavedeniu eura. Na otázku, či by budúca vláda, ktorú pravdepodobne vytvoria Občianska koalícia, Tretia cesta a Nová ľavica, mala pracovať na vstupe Poľska do eurozóny, odpovedalo toto percento nesúhlasne. Zhruba 19,5 % anketovaných uviedlo, že "skôr nie" a až 43,4 % oslovených Poliakov reagovalo, že je vyslovene proti zavedeniu eura.



Naopak, euro si jednoznačne želá 7,9 % anketovaných. Ďalších 13,3 % oslovených Poliakov uviedlo, že "skôr áno". Nakoniec, 15,9 % opýtaných nemalo na túto problematiku žiadny názor. Prieskum IBRiS pre Radio ZET sa uskutočnil 10. novembra a zúčastnilo sa na ňom 1067 ľudí.



Prieskum ďalej ukázal, že drvivá väčšina Poliakov, ktorí euro odmietajú, sú stúpenci strany Právo a spravodlivosť (PiS). Z nich až 85 % dalo najavo, že si vstup do eurozóny absolútne neželá. Naopak, 43 % z tých, ktorí zavedenie eura podporili, sú stúpenci liberálno-demokratického tábora, teda strán Občianska koalícia, Tretia cesta a Nová ľavica.