Vstup Maďarska do eurozóny očakáva aj 51 % voličov vládneho Fideszu

Budapešť 8. februára (TASR) - Vstup Maďarska do eurozóny v prípade splnenia požadovaných podmienok považuje za dôležité 51 % voličov vládnej strany Fidesz. V kruhu voličov zoskupenia šiestich opozičných strán si želá zavedenie eura až 67 %, vyplýva z januárového prieskumu inštitútu Republikon, z ktorého výsledkov v utorok citoval spravodajca TASR.



Proti zavedeniu eura sa vyjadrilo 40 % opýtaných z tábora priaznivcov vlády premiéra Viktora Orbána, pričom v kruhu priaznivcov opozície odmietlo takýto krok 25 %.



Napriek tomu 67 % respondentov vyjadrilo názor, že Maďarsko nie je pripravené na vstup do eurozóny. Pozitívny vplyv vstupu očakáva až 64 % Maďarov, aj keď 50 % z nich ráta so zvyšovaním cien ako s následkom zavedenia eura. S poklesom cien rátajú iba 3 % a 41 % opýtaných vyjadrilo domnienku, že ceny sa po takomto kroku stabilizujú.



Opozičné zoskupenie s názvom V jednote za Maďarsko, ktoré tvoria strany Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum, sa dohodlo na tom, že v prípade prevzatia moci po aprílových parlamentných voľbách zariadi, aby Maďarsko do piatich rokov vstúpilo do eurozóny. K otázke vstupu Maďarska do eurozóny sa premiér Viktor Orbán dlhodobo stavia veľmi zdržanlivo. Tvrdí, že takýto krok zatiaľ nie je aktuálny, pretože pre krajinu by to bola katastrofa.