Vstup Porsche na burzu môže automobilku ohodnotiť až na 75 mld. eur

Berlín 19. septembra (TASR) - Vstup nemeckého výrobcu luxusných športových áut Porsche na burzu by mohol spoločnosť ohodnotiť až na 75 miliárd eur. Ak by sa tak stalo, bude to druhá najväčšia primárna verejná ponuka (IPO) v nemeckej a tretia v európskej histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Volkswagen, ktorý je materskou spoločnosťou Porsche, uviedol, že stanovil cenu preferenčných akcií pre IPO Porsche v rozpätí od 76,50 eura do 82,50 eura na akciu. To znamená ohodnotenie Porsche na 70 miliárd až 75 miliárd eur. V prípade dosiahnutia hornej hranice rozpätia by to podľa údajov spoločnosti Refinitiv znamenalo tretiu najväčšiu IPO v európskej histórii. Obchodovanie s akciami Porsche na frankfurtskej burze sa začne 29. septembra, dodal VW.



V rámci uvedenia na burzu sa 911 miliónov akcií Porsche rozdelí na 455,5 milióna preferenčných a 455,5 milióna kmeňových akcií. Celkovo 113,875 milióna preferenčných akcií bez hlasovacieho práva sa počas IPO ponúkne investorom.



Na základe dohody Volkswagenu zo začiatku septembra s jeho najväčším akcionárom, holdingom Porsche SE, celkovo 25 % plus jednu kmeňovú akciu automobilky Porsche bez hlasovacieho práva získa holding. Tento objem kmeňových akcií získa Porsche SE za cenu preferenčných akcií plus 7,5-percentnú prémiu. Predaj akcií Porsche by tak mal priniesť 18,1 miliardy až 19,5 miliardy eur.